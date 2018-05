TREV-2 leidis uue suuromaniku

Ainult tellijale

Suurde Prantsusmaa kontserni Vinci kuuluv ettevõte Eurovia ostis siinse taristuehitaja TREV-2 Grupi, mida veel eelmisel aastal tahtis Ain Hanschmidt.

Nii Lätis kui ka Leedus tegutsev Eurovia soetas ligi 75% enamusosaluse fondilt BaltCap. Viimane suurendas oma osalust firmas eelmisel aastal, kui ostis välja fondi East Capital.

Tänavu esimeses kvartalis 16,3 miljoni euro suuruse käibe teinud TREV-2 Grupi juht Sven Pertens tehingu hinda ei avalda. Ta ei eitanud, et ettevõttele oli keeruline ostjat leida. "Vahepeal on võib-olla jah päris keeruline olnud maha müüa, aga eelmise aasta majandustulemused olid minu hinnangul päris head ja usk edasisse on olemas," ütles ta ja lisas, et läbirääkimised prantslastega algasid läinud aasta teises pooles.

Kasvatasid väärtust

Pertens sõnas, et finantsinvestorina ei olnud BaltCapil mõtet osalust TREV-2 Grupis enam hoida. "Nende strateegia on siseneda ettevõttesse ja siis mõne aja pärast osalus müüa, lootes vahepeal firma väärtust või turuhinda kasvatada."