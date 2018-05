Millises Balti pealinnas on enim ülikallist kinnisvara?

Balti riikide pealinnadest on kõige rohkem üle 200 000eurose müügihinnaga objekte Riias, teatas kinnisvaraportaal DOM.RIA.com.

Mai keskel tehtud võrdlus näitas, et kõige kallimate pakkumiste seas oli Tallinnas (alates 200 000 eurost ja enam) müügil 1131 korterit ja 381 maja. See moodustas 8,4% kõikidest pakkumistest üle Eesti. Kõige kallim korter Tallinnas oli viietoaline korter pinnaga 242 ruutmeetrit ning hinnaga 1,2 miljonit eurot. Kõige kallim oli kolmekorruseline ja 328-ruutmeetrine maja hinnaga 2,5 miljonit eurot, vahendas Äripäeva teemaveeb kinnisvarauudised.ee.

Riias oli müügil 1973 korterit ja 449 maja, mille hind ületas 200 000 eurot See moodustas 20,1% kõikidest pakkumistest Lätis, mis tähendab, et Riias on kaks korda rohkem eliitpakkumisi kui Tallinnas. Kõige kallimal korteril oli 400 ruutmeetrit ja kuus tuba ning müüdi seda hinnaga 4 miljonit eurot. Kõige kallima eramaja hinnalipikul seisis 4,9 miljonit eurot.

Vilniuses oli müügis 504 korterit ja 469 maja, mida pakuti vähemalt 200 000 euroga. See oli 4,9% kõikidest pakkumistest Leedus. Kõige kallimat korterit müüdi hinnaga 1,5 miljonit eurot ning seal oli 312 ruutmeetrit ja neli tuba. Kõige kallim, kahekorruseline ja 440-ruutmeetrise pinnaga maja maksis Vilniuses 2,4 miljonit eurot.