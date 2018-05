Eestlane Brasiilias: poode hakatakse juba tühjaks ostma

Juba teist nädalat kestev Brasiilia veoautojuhtide streik on inimeste elu pea peale pööranud, tõdes Uberlandia linnas finantsjuhi ametit pidav Hendrik Hermann Äripäeva raadiole antud intervjuus.

"Rahval autopaagid on kõik tühjad, tänavad on tühjad, poode hakatakse juba tühjaks ostma – päris keeruline olukord siin," nentis ta. "Endal on ka auto praegu garaažis ja laps kooli ei saa."

