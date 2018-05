Eestlased lõid plokiahelal põhineva merekindlustuse

Ainult tellijale

Äripäev 29. mai 2018, 08:02

USAs esitleti eestlaste loodud maailma esimest plokiahela tehnoloogial põhinevat merekindlustuse lahendust.

Eesti küberturvalisuse ettevõte Guardtime lõi koos kindlustus- ja merendusvaldkonna partneritega plokiahela tehnoloogial põhineva merekindlustuse lahenduse, teatas rahvusvaheline audiitorfirma Ernst & Young.

Lisaks Ernst & Youngi kindlustusekspertidele aitasid uue tarkvaralahenduse väljatöötamisele kaasa spetsialistid Maerskist, Microsoftist ning paljudest klindlustusvaldkonna juhtivatest ettevõtetest.

Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul lepiti uue platvormi Insurwave kontseptsioon kokku aasta aega tagasi ning nüüd on see pärast testimisi esimese 1000 kaubalaeva kindlustuskaitse haldamiseks kasutusele võetud. “Plokiahela tehnoloogia on kogu maailmas üha kasvava tähelepanu all, nii tänu selle kasutusele Eesti e-teenustes kui ka erinevates globaalsetes lahendustes. Insurwave’i teeb aga haruldaseks asjaolu, et esimest korda on kindlustuse valdkonnas tegemist sarnase mastaabiga kommertskasutuseks mõeldud lahendusega,” selgitas Ruubel.