Jesse & Kalause büroo lõpetab tegevuse

Jesse & Kalause advokaadibüroo otsustas laiali minna, ütles büroo partner vandeadvokaat Piret Jesse.

Jesse ütles, et Jesse & Kalause teise partneri Tanel Kalause lahkumise taga on nende ühine otsus laiali minna. „Minul on rõõm teatada, et olen oma meeskonnaga ühinenud Soraineni advokaadibüroo partneriringiga ja Tanel oma tiimiga liitub Trinitiga,“ rääkis Jesse.

Jesse sõnul on tegemist puhtalt erialase otsusega ja sooviga kliente paremini teenindada, koos Soraineniga on võimalik pakkuda rohkem teenuseid. „Põhjus on minu jaoks see, et olen olnud terve elu M&A kinnisvara advokaat ja minu tiim, koos Robin Teeveri ja Mirell Prosaga ühineb Soraineni corporate M&A kinnisvara meeskonnaga,“ täpsustas Jesse.

Täna hommikul teatas Jesse & Kalausi partner vandeadvokaat Tanel Kalaus koos kahe kolleegiga, et liituvad Triniti advokaadibürooga.

Butiik-büroo idee ei toiminud?

Ühise büroo asutasid vandeadvokaadid Piret Jesse ja Tanel Kalaus 2015. aastal. Mõlemad töötasid varem Eesti suuremates advokaadibüroodes. Jesse oli advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene partner ning tehingute läbirääkija ja äriõiguse spetsialist. Kalaus töötas Raidla Lejins & Norcousi büroos ja on konkurentsiõiguse spetsialist.

Advokaadid rääkisid toona meedias, et ülemaailmsed trendid mõjutavad Eesti õigusteenuste turgu ning tekkimas on üha enam nn butiik-büroosid. „Kliendid ei otsi mitte niivõrd bürood, vaid konkreetse valdkonna parimat spetsialisti. Just seda me pakumegi,“ selgitasid Jesse ja Kalaus.

Aasta hiljem, 2016. aasta märtsis, rääkis Jesse Äripäevale, kuidas enda büroo loomine on end igati õigustanud ja kliendid hindavad väiksemat ja personaalsemat bürood. “Meid on küll turg väga hästi vastu võtnud,” ütles ta.