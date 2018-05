Soros: kriis on kohe kohal

Ainult tellijale

Maailm on uue finantskriisi künnisel, ütles miljardär ja investor George Soros. Ta lisas, et kriisi põhjuseks võib saada dollari tugevnemine. Soros hoiatas ka, et tulekul uus kriis lööb eelkõige just Euroopa Liitu.

“Võimalik, et me liigume veel ühe suure finantskriisi poole,” vahendas Bloomberg Sorose sõnu. Kusjuures, krahhi põhjuseks ei pruugi saada mitte ainult finantsturud, lisas ta. Tema sõnul on selleks ka Iraani tuumaleppe katkestamine ning USA ja Euroopa Liidu koostöö hävitamine, mis mõjutavad negatiivselt Euroopa majandusi ja toovad endaga kaasa teisigi muutusi, kaasa arvatud arenevate turgude valuutade devalveerimine.

“Kõik, mis sai valesti minna, on ka valesti läinud,” lisas Soros, pidades silmas Euroopa migratsioonikriisi ja majanduspoliitikat, mis on toonud võimule populistid, aga vihjates ka Suurbritannia lahkumisele Euroopa Liidust.

“See, et Euroopa kohal on eksistentsiaalne oht, pole enam lihtsalt kõnekujund, vaid karm reaalsus,” nentis ta. Meetmetena, mida Soros pakub Euroopa majandusolukorra parandamiseks, on plaan vähendada kontinendil migratsiooni survet, aga ka Euroopa Liidu enda radikaalne reformimine – näiteks peaks ühendus loobuma nõudest, et kõik liikmesriigid peavad üle minema ühisvaluutale.

Sorose hoiatused kõlasid ajal, mil Itaalia kaheaastastel riigivõlakirjadel oli sees rekordkasv – ehk siis ajal, kui turge oli tabanud tõeline paanika.

Ähvardav dollar

Vaatamata sellele, et Soros pühendas põhitähelepanu Euroopale, leidis ta veel, et dollari kursi tõus ähvardab ennekõike just arenevaid turge. Sealne põhiprobleem seisneb selles, et arenevate riikide võlad, mis on võetud välisvaluutas (peamiselt dollaris), on alates 2008. aastast peaaegu kolmekordistunud, ulatudes üle 8 triljoni dollari.

Need võlad tuleb tagasi maksta, vaatamata sellele, kui palju maksab dollar – ning see tähtaeg on juba varsti. Bloombergi andmeil tuleb järgmisel aastal kustutada või refinantseerida umbes 250 miljardi dollari eest võlgu.

Sorose sõnul on arenevate riikide valitsused lihtsalt ignoreerinud ajaloo õppetunde, milleks on olnud Ladina-Ameerika 1980ndate aastate kriis, Aasia 1990ndate ja Argentina 2000ndate majanduskriis.

Ka Krugman hoiatab

Ka Nobeli majanduspreemia laureaat Paul Krugman on ühinenud majandusteadlaste ja rahandustegelaste seltskonnaga, kes leiavad, et arenevad turud võivad juba õige pea seista silmitsi uue finantskriisiga, vahendas Bloomberg.

Krugman säutsus oma Twitteri-kontol, et praegune olukord meenutab 1997.-1998. aasta Aasia kriisi: arenevate turgude valuutad kukuvad, selle tulemusena kasvab järsult ettevõtete võlg, mis toob üha suuremaid majanduslikke probleeme, mis omakorda viivad kohaliku valuuta veelgi suuremasse langusse.

Kuid uut üleilmset kriisi Kurgman ei ennusta. “Kas me näeme uue ülemaailmse finantskriisi algust? Ilmselt mitte, kuid kui ma varem rääkisin, et horisondil pole isegi vihjet sellisele kriisile, siis praegu ma enam nii öelda ei saa. Tulekul on midagi vähem heidutavat.”