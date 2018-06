Eesti majandus vaevleb ideepuuduses

Kuigi Eesti majanduse kasvutempo on endiselt hea, valmistab muret investeeringute ja kaubaekspordi langus, nendib SEB analüütik Mihkel Nestor. „Majanduse vabad ressursid on ammendunud, kuid olemasolevate kasumlikumaks rakendamiseks puuduvad ideed,“ leiab ta.

Küll oli oodatust erinev majanduskasvu alus. Ootamatult andis suurima panuse majanduskasvu muutus varudes, mis jooksevhindades kasvasid üle 300 miljoni euro võrra. Niivõrd suur ei ole see muutus kunagi olnud. Ettevõtlussektori statistika põhjal tuli varude kasv peamiselt kolmest harust: suurim, enam kui 160 mln euro väärtuses, oli varude kasv hulgikaubanduses, 40 mln võrra kasvasid puidutööstuse ja 30 mln võrra automüügi varud. Miks need varud niivõrd palju suurenesid, ei ole veel teada, kuid tõenäoline põhjus võib olla mõni üksik suurtehing.

Lõppeval nädalal anti esimene hinnang Eesti majanduskasvu kiirusele I kvartalis. Võrreldes mullusega suurenes SKP aeglasemalt, kuid siiski tubli 3,6% võrra. See number on kooskõlas SEB prognoosiga, mille järgi kasvab majandus tänavu 3,5%.

Heas hoos püsis eratarbimine, mis püsihindades suurenes aasta võrdluses 2,8%. Samas on analüütikud oodanud jõulisemat eratarbimise tõusu. Seniste prognooside eeldus oli tulumaksureformist taganttõugatud sissetulekute kasv, mis enamuse jaoks tarbimis­võimalusi avardas. Seni ei ole reformi mõju aga tarbimises märgata ja jaekaubanduse kasv jätkub endises tempos.

Ühest vastust, miks pole maksureform tarbimist elavdanud, on raske anda. Pangakontol olevate säästude kasvutempo on aastases võrdluses tõepoolest kiirenenud juba üle 10%ni. Üks hüpotees on see, et maksuvaba miinimumi määramisel on inimesed käitunud konservatiivselt ja valinud pigem väiksema summa, et mitte riskida võimalusega järgmisel aastal tulumaksu­tagastuse asemel riigile hoopis raha juurde maksta.

Aasta alguses nõrgenes järsult ka tarbijakindlus, milles võib samuti peegelduda segadus maksureformiga – varem on indikaator poliitikas toimuva suhtes küllalt tundlik olnud.

Mure tuleviku pärast

Suurimaks majanduskasvu piduriks oli I kvartalis investeeringute tugev vähenemine, mis püsihindades ulatus 8%ni. Statistikaameti info põhjal oli languse taga just ettevõtete investeeringute vähenemine masinatesse ja seadmetesse. Investeeringute osatähtsus SKPs langes seejuures alla 20% – madalam on see olnud vaid majanduskriisi sügavaimas punktis, 2010. aasta I kvartalis.