Hein: Saaremaa silda minu silmad vist ei näe

Valitsuse otsusekindlusetus Tartu tselluloositehasega seab küsimuse alla kõigi Eesti suuremate projektide elluviimise, teadmata tulevikku on lükkunud ka Saaremaa silla valmimine.

„Otsus on vastu võetud, aga parteid hüppavad üksteise järel alt ära. Niimoodi jõuame välja selleni, et Rukki kanalit ei saa süvendada, sest seal on mingi kalamari, ja las Selveri pood täidab end Hiiumaal õhuteel,“ kommenteeris Hein. Ta meenutas Saaremaa süvasadama vastu käinud proteste, aga ühtegi looduskatastroofi ei ole seal siiani juhtunud, hoopis esimene kruiisilaev külastas hiljuti Saaremaad.

Parteipoliitika ja valimised otsustavad valitsuse tegevuse üle, on Saaremaa silla eestvedaja Raivo Heina diagnoos Tartu tselluloositehase eriplaneeringu ümber käivale trallile. Head see tema sõnul ei kuuluta.

Raivo Heina enda aetav Saaremaa silla plaan on valitsuse sellise lähenemise ere näide. „Riik võttis otsuse lõpuks vastu, see ei olnud negatiivne, aga otsustati seejuures, et uurima hakatakse asju, mis ammu uuritud. Sotsiaalmajandusliku mõju uuring, selle tähtaeg on ka pärast järgmisi valimisi, mis näitab, et valitsus tegelikult otsust langetada ei julgenud,“ rääkis Hein. Nüüd on Heina sõnul hakatud ääri-veeri rääkima, et enne 2030-2035 aastat silda kindlasti valmis ei jõuta. „Minu silmad seda silda vist ei näe,“ ütles ta.

Konkreetselt näitab see Heina sõnul kaht probleemi Eestis: esiteks, et valitsus ei julge otsustada asjade üle, mis käib tegelikult valitsuse kompetentsi, teiseks seda, et valjuhäälne kaitse looduse ja muu eest on jõudnud absurdi piirile ning põhjustab suurte projektide ärajäämist.

Eriplaneeringu protsess pidi Heina rõhutusel alles välja selgitama, kas tselluloositehase rajamine Emajõe äärde on võimalik või mitte ja mingit ehitusluba sellega ei kaasne. „Soomes avatakse ka riburada pidi uusi tselluloositehaseid ja ei ole seal ka mingit looduskatastroofi,“ lisas ta.

„Küllap kaudselt mõjutab see ka investeerimisotsuseid, selge see. Paremaks ei tee küll kuidagi, kui [planeering] ära jääb,“ ütles Hein.