Austria lubab pööret ELi immigratsioonipoliitikas

Financial Times kirjutab, et Austria parempoolne valitsus lubas kokkulepete puudumise korral hakata oma eesistumise ajal ajama „revolutsioonilist“ muutust ning nõudma ranget piirikontrolli. See tähendaks ümberjaotamispoliitikast loobumist ning asüülitaotluste menetluse suunamist ELi piiridest väljapoole.

Sealjuures tervitab Austria parempoolse Vabaduspartei ridadest pärit siseminister Herbert Kickl iga võimalikku liitlast, kirjutab Reuters, seda rolli on enam kui hea meelega täitmas Itaalia siseminister, Liiga juht Matteo Salvini, kes on öelnud, et Itaalia rohkem Euroopa põgenikelaagri rolli mängida ei taha.

Lõuna-Euroopa võtab ühtse suuna

Kuna Lõuna-Euroopa tunneb end immigratsiooniprobleemidega üha enam üksi jäetuna, siis on andnud see majanduslike raskuste taustal jõuõla parempoolsetele ja populistlikele jõududele.

Lisaks Ungaris valitsevale Orbanile ja Austria Vabadusparteile tähendas see Itaalias immigratsioonivastasele Liigale viimastel valimistel suurt edu ning valitsuse loomist koos populistliku Viie Tähe Liikumisega. Tuleval aastal on seevastu oodata uusi valimisi Kreekas.