IBM kutsub kandideerima 30 miljonile dollarile

IBM rahastab 30 miljoni dollariga programmi, mis kutsub idufirmasid, akadeemikuid ja arendajaid üle maailma lahendama probleemi, kuidas looduskatastroofe ennetada, neile reageerida ja neist taastuda, kirjutab teemaveeb ITuudised.

IT-hiiu president Ginni Rometty kutsus Pariisis konverentsil tehnoloogial põhinevaid tootmisharusid üles programmis osalema ning lubas anda Call for Code nime kandva initsiatiivi raames kasutada IBMi tehnoloogia ja viie aasta jooksul 30 miljonit dollarit (üle 25 mln eurot).

Call for Code kutsub üles arendajaid looma uusi rakendusi, mis aitaks kogukondi ja inimesi paremini looduskatastroofideks valmis olla. Nii võivad arendajad luua rakenduse, mis kasutab ilmastikuandmeid ja tarneahela infot, et saata apteekidele teavitus suurendamaks ravimite, pudelivee või muude toodete varusid sõltuvalt ennustatavatest ilmastikuoludest. Samuti võib rakendus prognoosida, millal ja mis piirkonnas on katastroofi mõju kõige suurem, et abivajajateni oleks aegsasti võimalik viia piisavas mahus päästemeeskondi.

IBMi viie aasta jooksul tehtav 30 miljoni dollari suurune investeering rahastab ligipääsu arendaja tööriistadele, tehnoloogiatele, tasuta koodile ja ekspertide treeningutele.

Võitjavõistkond teenib rahalise auhinna, lisaks ka pikaajalise toe, mis aitab viia idee prototüübist reaalse rakenduseni.

Pikemalt loe ITuudised.ee.