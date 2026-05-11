Raadiokava: USA börsi sajandi ralli

Teisipäeval võetakse Äripäeva raadio eetris põhjalikult arutluse alla hullul kiirusel liikuvad USA turud.
- “Investor Toomase tunnis” võetakse fookusesse USA börsidel valitseva ahnuse faasi koos anomaaliaga tehnoloogiasektoris.
06.45 – 09.45 “Hommikuprogramm”
Teemaks tulevad küberkelmuste valus praktika, värsked konkurentsiraportid, Hundipea arenduse tulevik ja ärikinnisvaraturul kasvav Poola vaimustus.
Poole kaheksa paiku astub stuudiost läbi advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Henri Hansson
, kellega vaatame otsa küberkelmuse ühele valusale aspektile: kui see on juhtunud, siis kelle kraesse lähevad tagajärjed.
Peale kella kaheksat tuleb stuudiosse rääkima Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv
, kes võtab vaatluse alla põllumajanduse ja programmeerimise ahjusoojad konkurentsiraportid ja näitab, mis on nüüd on muutunud.
Pärast kella poolt üheksat tulevad külla Hundipea arenduse juht Markus Hääl ja TALTECHi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Erkki Karo
, kellega vaatame otsa justkui valmis detailplaneeringuga arendusele ja selle ambitsioonile.
Kella üheksaste uudiste järel astuvad läbi Summus Capitali Investeeringute juht Hannes Pihl
ja Summus Capitali juhatuse liige Aavo Koppel,
kes avavad lähemalt ärikinnisvara- ja investeerimismaailmas paisuvat Poola vaimustust ja annavad praktilist nõu.
Lisaks jooksvalt uut ja põnevat meilt ja mujalt.
Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Ken Rohelaan.
10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade”
Saates räägime vastutusest ja riskidest: kuidas need äriühingus tekivad; millal muutub äriotsus õiguslikuks probleemiks; kui otsused sünnivad kollektiivselt, siis kes lõpuks vastutab; ja mida teha siis või, õigemini, enne seda, kui juhi jaoks realiseerub kõige kehvem stsenaarium?
Neid küsimusi mõtestavad õiguslikust ja kindlustuse vaatenurgast lahti advokaadibüroo Sorainen majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juht Norman Aas ja IIZI Kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist Helen Evert.
11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund”
Saates võtame fookusesse USA börsidel valitseva ahnuse faasi koos anomaaliaga tehnoloogiasektoris. Samal ajal kui osad mälutootjad teevad 500protsendilisi hüppeid, on suure seitsmiku ettevõtted väga tagasihoidlikult toimetanud.
Kas USA börsidel on käimas sajandi ralli, miks on osad aktsiad lennanud kuudega orbiidile, kust leida uusi kasvurakette ja kas täna on viimane hetk kasumi lukustamiseks või hoopis parim aeg uuteks ostudeks?
Stuudios arutlevad nendel teemadel Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras.
Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
13.00 – 14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”
Saates on külas Klick Eesti juhatuse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok. Räägime üle piiri e-ostlemisest, kolmandate riikide platvormide survest Eesti kaupmeestele, tooteohutusest, maksudest ja sellest, kuidas kohalik kaupmees saab kliendi usaldust hoida.
Saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit Kallas.
15.00 – 16.00 “Töö ja palk”
Saates räägime keskmisest töötajast, kes jääb organisatsioonis sageli tipptalentide ja probleemsete töötajate varju, kuid kelle roll võib olla ettevõtte stabiilsuse seisukohalt määrav. Juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaaga arutame, kuidas sellist töötajat märgata, arendada ja juhtida ning millal muutub keskpärasus organisatsioonile riskiks.
Saadet juhib Helen Roots.
