Aivo Adamson leidis uue töö

Versobanki sulgemisega tegevjuhi töö kaotanud ning end kuu aega tagasi töötuna arvele võtnud Aivo Adamson naaseb tööturule ning hakkab juhtima Alexela grupi nõukogu.

„Alexelaga liitudes näen head võimalust oma seniste tööalaste kogemuste rakendamiseks. Samas on sellise mahu ja ampluaaga energeetika, metallitööstuse ja põlevkivikeemia valdkondi ühendavasse ettevõttesse tulek ka väljakutseks, mis teeb antud sammu eriti põnevaks,“ rääkis Adamson pressiteate vahendusel.

Adamson on töötanud näiteks telekomisektoris, panganduses ja avalikus sektoris. Lisaks Versobanki tüürimisele on ta on olnud Hansapanga juhatuse liige, maanteeameti peadirektor ja Starmani juht.

Heiti ja Marti Häälele kuuluv Alexela tegutseb kolmes valdkonnas: energeetika, metallitööstus ja põlevkivikeemia.