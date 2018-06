Vabu ametikohti on üle kümne tuhande

Vabade ametikohtade arv püsis esimeses kvartalis samal tasemel kui eelmise aasta viimasel kolmel kuul, aasta baasil kahanes näitaja aga korralikult.

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli esimeses kvartalis ligi 10 600 vaba ametikohta, teatas statistikaamet. Vabade ametikohtade arv võrreldes eelmise kvartaliga ei muutunud, ent vähenes 2017. aasta esimese kvartaliga võrreldes 6%. Vabade ametikohtade arv on olnud üle 10 000 viimased viis kvartalit järjest.

Endiselt on ametikohtade koguarvus (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) suurim töötleva tööstuse (18%), kaubanduse (15%) ja hariduse (10%) tegevusala osatähtsus. Töötlev tööstus ja kaubandus on ka Eesti suurimad tööpakkujad, kus vabade ametikohtade arv on ka kõige suurem. Esimeses kvartalis järgnes neile vabade ametikohtade arvu poolest avaliku halduse ja riigikaitse tegevusala.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2018. aasta esimeses kvartalis 1,8%, mis oli 0,1 protsendipunkti väiksem kui eelmises kvartalis ja 0,2 protsendipunkti väiksem kui 2017. aasta esimeses kvartalis.