Töötajad eelistavad suurettevõtteid

Kantar Emori igakevadises tööandjate maine uuringus hoiab juba viiendat aastat järjest esikohta Eesti Energia. Esiviisikusse kuuluvad veel Tallink, Skype, Riigimetsa Majandamise Keskus ehk RMK ja Viking Line.

Skype, mis jäi eelmisel aastal napilt esiviisikust välja, on nüüd tõusnud viie parima hulka Tallinna Sadama asemele. Tudengite sihtrühmas juhib eelistatud tööandjate pingerida jätkuvalt Skype.

„Tööandjatena on atraktiivsemad riigi omanduses olevad suurettevõtted, inimesed hindavad nende stabiilsust ja pakutavat kindlustunnet. Uuringus osalejad eeldavad, et neil on piisavalt raharessursse heade palkade maksmiseks ning põnevate projektide tegemiseks,“ kommenteeris Kantar Emori uuringuekspert Lele Aak.