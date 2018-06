H&Mis kriisi märgid näha

Rootsi kiirmoeketi H&M müük püsis teises kvartalis eelmise aasta tasemel, samal ajal kui poode oli 300 võrra rohkem, kirjutas Kauppalehti.

Märtsist mai lõpuni kestnud kvartalis oli poeketi müük 60,464 miljardit Rootsi krooni, aasta varem küündis number 59,983 miljardi kroonini.

Analüütikud ootasid keskmiselt 0,5 protsendi suurust müügi kasvu. Aasta tagasi ulatus kasv 5 protsendini.

„See ei ole nüüd see pööre, mida H&M vajab. See pole hea, aga midagi katastroofilist siin ka pole,“ kommenteeris Rootsi majanduslehe Dagens Industri toimetaja ja analüütik Anders Hägerstrand DI TVs.

H&Mil oli maikuu lõpus 4801 poodi, aasta varem oli poode 4498.

„Müük on sama suur, kuigi poodide arv on kasvanud. See on kahjuks eriti vaevalise kriisi märk,“ ütles Hägerstrand.

Ta usub, et aktsia hind kukub reedese päeva jooksul 130 kroonile. Hommikul avanes börsipäev H&Mi aktsiale 140 Rootsi kroonil, lõunaks oli see langenud 134 kroonile.