Suurettevõtete olulisemad nimevahetused läbi aegade

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kas teadsite, et Google’i nimi oli algselt BackRub ning Subway oma Pete's Super Submarines? Põnevaid nimevahetusi leiab ajaloohämarusest teisigi.

Seetõttu ei tasu ka imestada, et firmad näevad palju vaeva, et meeldejääv ja hea nimi välja mõelda. Äripäev on varasemalt ka soovitusi andnud, mil viisil võiks ettevõtte nimepanekule läheneda.

Kuigi Eesti kinoklassikas on öeldud, et nimi meest ei riku, ei pruugi see vähemasti ettevõtete puhul päris paika pidada. Firma ja brändi nimi võib kliente nii pelutada kui ka meepotina meelitada.

BackRubist Goolgle’iks

On üllatav, et maailma tuntuim otsingumootor Google polnud algselt sugugi just selle nimega. Aastal 1996 asutasid Larry Page ning Serge Brin otsingumootori nimega BackRub. Näib, et asjaosalisi endid nimi suurt ei veennud, mistõttu nad vahetasid kaks aastat hiljem BackRubi Google’i vastu välja. Google on oma nime saanud matemaatilise termini googol järgi, mis tähendab 10 astmel 100 ehk 1 saja nulliga. Ettevõtte teatel tähendab see, et otsingumootori ülesanne on koondada lõputus koguses informatsiooni.

Research in Motionist BlackBerryks

Aastal 1984 loodi Research in Motion, ettevõte, mis oli Põhja-Ameerikas esimene juhtmeta tehnoloogia arendaja. 2013. aastal teatas ettevõte, et võtab oma tuntuima toote eeskujul endale nimeks BlackBerry. Ühtlasi peaks see olema üks paljudest ponnistustest päästa kunagi ülikuulsat telefonibrändi.

Blue Ribbonist NIKE-ks

NIKE-t, mille loojad asutasid ettevõtte nii, et sel oli pangas algselt vaid 1200 dollarit, teati kunagi kui Blue Ribbonit. Esiti oli tegu Jaapani jalatsibrändi Onitsuka Tiger edasimüüjaga. Õige pea otsustas firma aga hakata ise spordijalatseid tootma ning selle nimeks sai NIKE, Kreeka võidujumalanna järgi. Muuhulgas on huvitav märkida, et nime NIKE ei hääldata ega käänata ameerikapäraselt, vaid nime kirjapildi järgi.

AuctionWebist eBayks

eBay asutati 1995. aastal ning algselt oli portaali nimi AuctionWeb ehk oksjoniveeb. Viimane oli üks Pierre Omidyari ettevõtte eBay Internet neljast saidist. Teised kolm olid reisiveeb, šoppingusait ning Ebola viiruse kohta infot andev kodulehekülg. Kuivõrd AuctionWeb oli neist tuntuim ning meedia kirjutas sellest sageli, nimetades seda sealjuures eBayks, otsustas ettevõte, et võtab selle nime ka ametlikult kasutusele.

Pete's Super Submarinesist SUBWAYks

Aastal 1965 avati USAs, Connecticuti osariigis asuvas Bridgeporti linnas võileivakohvik Pete’s Super Submarines, mis müüs esimese tegutsemispäevaga 312 võileiba. Aasta hiljem otsustas ettevõte, et nimi vahetatakse välja kaasasutaja Peter Bucki auks. Nüüd ehtisid võileivaputkasid Doctor's Associatesi sildid. Nimi tulenes sellest, et Buckil oli doktorikraad ning ta lootis, et võileivaäri aitab tal õppelaenu tagasi maksta.

Paraku ei olnud Pete’s Super Submarinesi ega Doctor’s Associatesi nimed eriti edukad ning erinevalt võileibadest, ei läinud need külastajatele eriti peale. Seda mõistes, otsustasid Buck ning ettevõtte kaasasutaja Fred DeLuca, et panevad ettevõttele nime Subway.

Confinityst PayPaliks

Algselt Palm Piloti nime kandnud ettevõte sai 1998. aastal nimeks Confinity, mis tekkis kahe ingliskeelse sõna confidence (usaldus – toim) ja infinity (lõpmatus – toim) kokku liitmisel. Aasta hiljem muutus Confinity aga PayPaliks, kuna ettevõtte üks arendajatest tuli välja võimalusega saata arveid e-maili teel.

Jerry's Guide to the World Wide Webist Yahooks

Stanfordi Ülikooli doktorandid Jerry Yang ning David Filo tahtsid tulla välja maailma suurima otsingumootoriga ning nimetasid selle algselt Jerry's Guide to the World Wide Webiks. Nimi vahetati aga üsna kähku välja ning sellest sai Yahoo.

Lucky and GoldStarist sai LG Electronics

Lõuna-Korea tehnoloogiaettevõte LG kandis algselt nime Lucky. Ettevõte sai alguse 1947. aastal ning esiti tootis muuhulgas ka kosmeetikat. Hiljem asutas ettevõte brändi GoldStar, mis tootis elektroonikavidinaid.

Jõudmaks Lääne turule ning olemaks meeldejääv, otsustas firma oma nime 1995. aastal lühendada LG-ks. Samal aastal võeti kasutusele ka slogan “Life’s Good”, mille initsiaalid on samuti LG.