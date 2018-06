Toomas Lepale esitati kriminaalsüüdistus

Prokuratuur esitas Tallinna TV endisele juhile Toomas Lepale kriminaalsüüdistuse telekanali raha omastamises.

KVA Telecom OÜst kanti raha edasi omakorda juba Toomas Lepa kontrolli all olevasse äriühingusse Videomeedia OÜ. Süüdistuse järgi puudus KVA Telecom OÜ-l endal võimekus saateid toota, samuti ei toimunud ka alltöövõttu Videomeedia OÜst – nii „Keskkonnanädal“ kui ka „Vaba mõtte klubi“ toodeti, kasutades selleks Tallinna Televisiooni ruume, seadmeid ning operaatoreid.

Lisaks Toomas Lepale on samas kriminaalasjas on esitatud süüdistust ka juriidilisele isikule KVA Telecom OÜ ning selle juhatuse liikmele Valter Kraavile ja raamatupidajale Lea Kraavile, keda kõiki süüdistatakse omastamisele kaasaaitamises. Lea Kraavit süüdistatakse lisaks ka dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Ühe kahtlustatava – Tallinna TV endise juhatuse liikme Mart Ummelase – suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud oportuniteedi põhimõttel.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et süüdistuse järgi on avalikkuse informeerimiseks loodud telekanali juht kahetsusväärselt oma positsiooni ära kasutanud ning telekanali raha ebaseaduslikult iseenda kasuks pööranud.

„Sisuliselt on tegemist järjekordse kurva näitega, kus inimene, kellele on usaldatud ligipääs maksumaksja rahale, on seda usaldust kuritarvitanud ning avalikkuse hüvanguks mõeldud raha isiklikeks kuludeks kasutanud,“ lisas eriasjade prokurör Kivioja.

Võimaliku konfiskeerimise tagamiseks on arestitud süüdistatavate valdusest leitud sularaha ning süüdistatavatele kuuluvaid kinnistuid.