Uus töötuskindlustussüsteem võib jõustuda kahe aasta pärast

Maksu maksnule laienegu ka kindlustus

Toetan kahe käega Eesti tööõiguse kaasaegsemaks muutmist ning paindlikke leiva teenimise vormide reguleerimist. Selle üks osa on ka töötukindlustuse reformimine.

Samuti toetan põhimõtet, et kes maksu on maksnud, sellele peab laienema ka kindlustus. Kindlustussüsteem ei tohi olla nii piirav, et mõjutab inimest majanduslikult nelja seina vahel kodus istuma.

Arvan, et õiguskantsleri osundus on õige probleemi näitamine ja justiitsministeerium on kindlasti valmis sotsiaalministeeriumi abistama muudatuste väljatöötamisel. Vajadusel oleme valmis kogu töösuhete õigusliku korralduse võtma enda vedada.