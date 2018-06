Tasuta ühistransport toob Ridangole sisse kümned tuhanded eurod

Ainult tellijale

Üleminek tasuta maakonnasisesele ühistranspordile tähendab arvukate uute valideerimissüsteemide paigaldamist ja vanade uuendamist. Süsteemide tootjatele toob see arvestatava lisatulu.

Ridango ASi müügijuhi Argo Verki sõnul tulevad maakonnaliine sõitvatesse bussidesse Tallinnaga võrreldes lihtsamad validaatorid. „Nõutud on ainult üht tüüpi sõidukaardi valideerimine ilma täiendava funktsionaalsuseta,“ märkis Verk. Pealegi on paljudes maakondades Ridango piletisüsteem juba kasutusel, mistap on tellimused seotud süsteemi seadistus- ja arendustöödega. Täpset tellimuste arvu ei osanud Verk veel öelda.