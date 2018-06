Autorollo: kuidas kõik algas ja kuidas lõppes

Ainult tellijale

Pankrotistunud transpordifirma Autorollo kohtuasjad said eile lõpu.

Riigikohus jättis jõusse otsuse, mis mõistis pankrotiga tekitatud kahju välja advokaat Siim Roodelt ja tema kunagiselt advokaadibüroolt, aga vabastas vastutusest poliitikud Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse.

Keit Pentus-Rosimannus kommenteeris eile Facebookis, et võitis lõplikult ka viimase vaidluse. "Viis ja pool aastat valekaebustega võitlemist sai täna minu jaoks läbi. Riigikohtu paarikümne minuti tagune otsus võttis asja lõplikult kokku - minu materdamine on olnud kogu selle asja algusest peale aluseta. Aga ka kõige keerulisematest ja raskematest katsumustest tuleb võtta kaasa ainult positiivne - kogu see võitlus laimu ja valega on mind teinud kõvasti tugevamaks ja sitkemaks."

Delfi vahendab võlausaldajate Ülle ja Teet Järvekülje kommentaari: "Autorollo lugu jõudis ennustatud lõpuni. Sulid võitsid. Tankistid said karistada. Lisaks lubatakse pankrotipesal tasuda ka Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse kohtukulud. Sest nad olevat süütud. Meid varastati ja meie riiki palju rohkem. /.../ Me tahtsime teha puust ja punaseks – ettevõttete tühjendamine viib vääramatult karistuseni. Meile tehti puust ja punaseks– see ei ole teie riik, see ei ole teie asi."

Vaidluses Rain Rosimannust esindanud advokaadibüroo Ellex Raidla partner, vandeadvokaat Arne Ots aga leidis pressiteates, et Riigikohus langetas ainumõeldava otsuse ja ei laskud end mõjutada hagejate korraldatud massiivsest meediakampaaniast. "Pankrotistunud äriühingu osaniku ja juhatuse liikme pereliikmeid ei saa panna vastutama millegi eest, mida nad teinud ei ole, ükskõik kui suure tõendiväänamise ja meediakampaania toel vastupidist ei korrutataks,“ teatas Arne Ots. „Oleme rahul, et vaidlus lahenes kohtus tõendite põhjalikule analüüsile tuginedes, mitte nõudjate fantaasialoo alusel. Riigikohtu eilse otsusega jõusse jäänud ringkonnakohtu põhjalik ja motiveeritud otsus räägib selles osas iseenda eest - soovitan kõigil kahtlejatel sellega tutvuda,“ lausus Ots.

Äripäev kirjutas Siim Roodest viimati mais. Siis rääkis ta, et saab advokaadibüroos juristina töötades ametlikult 500eurost palka, lisaks on tema pangakonto arestinud maksuamet.

