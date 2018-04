Roode elab peost suhu

Ainult tellijale

Autorollo kriminaalasjas süüdi mõistetud endine vandeadvokaat Siim Roode saab praegu advokaadibüroos juristina töötades ametlikult 500eurost palka, lisaks on tema pangakonto arestinud maksuamet.

Alates 2016. aasta detsembrist on Roodel üleval ka 20 122 euro suurune solidaarne maksukohustus ning tema pangakonto on arestitud. Roode on maksuvõla vaidlustanud.

Teatavasti mõisteti Autorollo pankrotiga seotud kuritegudes süüdi jäänud Roodele peale 12 740 euro suuruse rahalise karistuse ka nelja-aastane ettevõtluskeeld.

Järgnevas lühiintervjuus selgitab Roode vaidlust maksuametiga:

Kas seda on liiga julmalt öeldud, et olete Autorollo jamade tõttu majanduslikult laostunud? Kuidas ma teile siis nüüd vastan... Ma astusin advokatuurist välja...

Ja ettevõtluskeeld on nüüd ka peal? Ega mul seda entusiasmi...see on nii pikk lugu... Tegelikult ma otsustasin enda jaoks aastal 1998, et ega ma Eestis ettevõtlusega nii väga tegelema ei kipu. Nüüd olen saanud ettevõtluskeelu, kuigi ma ise ettevõtja ei olegi olnud. Kui te küsite, kas ma olen laostunud, siis ma ütleksin teistpidi ja te võib-olla ei usu mind, aga inimesed vahest mõtlevadki teistpidi. Ma tooksin sellise võrdluse, et hullusärgil ja surilinal taskuid ei ole.

Küsisite ka riigilõivu tasumiseks abi? Jah, kui on juba niimoodi, et maksuamet on otsustanud minuga jonnida ja nii edasi.

Teie pangakonto on arestitud? Kui riik niimoodi tahab, et selliseid takistusi minu teele veeretab, las ta siis veeretab.

Kas see maksukohustus tuleneb Autorollo asjast? See maksumenetlus algas täpselt samal päeval, kui mulle esitati kriminaalasjas kahtlustus. See on omavahel üheselt ja selgelt seotud. Vaidlustatud maksukohustus on seotud ainult sellega, et viidates käimasolevale kriminaalmenetlusele, ma keeldusin maksumenetluses teatud dokumente esitamast ja hiljem tõlgendati seda kui asjaolu, mis tõendab minu tahtlikkust maksude mittemaksmisel. Ilmselgelt tahtis prokuratuur maksumenetluse kaudu tõendeid saada. Ma tuginesin enda mittesüüstamisprivileegile. Alguses maksuamet ka aktsepteeris seda. Hiljem öeldi, et 2010. aasta kohta ei olnud õigust sisendkäibemaksu maha arvata.