Minister Mäggi kohtub Est-Fori juhtidega esmaspäeval

Riigihalduse minister Janek Mäggi (KE) ütles ERRile, et kohtub esmaspäeval koos rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärve ja Est-For Investi juhtidega, et arutada tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist.

"Me kuulame nad ära ja siis liigume vaikselt edasi. See ei ole küll nüüd ametlik ärakuulamine, vaid lihtsalt me saame kokku ja vahetame mõtteid, kas, kuidas ja mis edasi," ütles Mäggi ERRile.

"Juhul kui ettevõtjad ise ei võta seda eriplaneeringu taotlust tagasi, siis me peame igal juhul valitsuse otsusega selle lõplikult lõpetama," lisas ta.

Mäggi sõnul tuleb juttu sellest, kas ettevõtjatel võiks olla soovi tselluloositehast rajada kuhugi mujale Eestisse.