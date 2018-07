Cramo Estonia tegevjuht lahkub ametist

Ehitusuudised 02. juuli 2018, 11:55

Eesti ühe suurima ehitusseadmete rendiettevõtte Cramo Estonia ASi kauaaegne juhatuse esimees ja tegevjuht Ivar Valdmaa on otsustanud firma juhtimisest taanduda, et keskenduda edaspidi oma teistele ettevõtmistele.

Ivar Valdmaa on Cramo Estonia eelkäija, AS-i Ehitustööriist asutaja ning olnud ettevõtte arengu juures algusest peale.

„Olen Cramoga koos olnud üle kahekümne aasta. Selle aja sisse on mahtunud nii majandusbuumid kui ka suured langused. Need on olnud väga töö- ja sündmusterohked, arendavad ja huvitavad aastad. Aga hea on tõdeda, et Cramo on püsinud kogu selle aja vältel edukana ja kuna ettevõttel läheb ka praegu väga hästi, saan ma rahuliku südamega taanduda. Olen veendunud, et Cramo jääb jätkuvalt väga headesse kätesse,“ ütles Valdmaa.

„Kindlasti tahan tänada kõiki kolleege, kellega mul on olnud au nende aastate jooksul koos töötada ja tänu kellele on Cramo täna edukas ettevõte. Samuti tahan tänada kõiki Cramo kliente ja koostööpartnereid,“ lisas Valdmaa.