Kaja Kallas: autoriõiguse reformi saab nüüd paremaks teha

Tänasel hääletusel ei andnud Euroopa Parlament mandaati vastuolulise autoriõiguse reformi läbirääkimistega edasiminemiseks.

Kallase sõnul on nüüd Euroopa Parlamendil uus võimalus maha istuda ja tulla välja tänapäevase tekstiga, mis ei kahjustaks autorite huve, kuid jätaks meile interneti alles sellisel kujul, nagu me oleme harjunud seda kasutama.

Tema sõnul ei vaidle keegi selle üle, kas autorid peaksid saama õiglast tasu - vaidlus käib vahendite üle. "Direktiiv oleks hakanud piirama näiteks uudiste jagamist, andes kirjastajatele õiguse veebiportaalides avaldatud sisu autoriõigusega kaitsta. On oluline rõhutada, et autoriõigus antakse kirjastajale, kes sisu mõttes midagi ei lisa, sest kirjastaja pole ju autor. Muudatus sillutaks tee internetilinkide tasulisele litsentseerimisele, mis tähendaks, et sotsiaalmeedias artikleid jagada vanaviisi enam ei saaks," selgitas Kallas.

Lisaks oleks seadus kehtestanud Internetis üleslaadimisfiltri. See tähendaks, et veebiplatvormid peavad sisu eelmonitoorides tagama, et autoriõigusega kaitstud teoseid omaniku loata ei kasutata. "Tulemuseks oleks näiteks see, et inimene ei saa enam YouTube'i oma lapse sünnipäeva videot üles laadida, kui taustal mängib Beyoncé laul," selgitas Kallas ja lisas, et see oleks kahjulik sõna- ja loominguvabadusele.

Täna jäi europarlamendis vastu võtmata autoriõiguse direktiivi kavand, mille vastu oli kohal olnud 627 saadikust 318, poolt 278 ning erapooletuks jäi 31 saadikut. Kogu direktiiv tuleb uuesti hääletusele septembris.