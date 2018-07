Töö kodukontoris on Eestis suur ahvatlus

Eestimaalastest 77% on valmis vahetama töökohta, kui saaks tööpakkumise, millega kaasneks võimalus töötada kodust, selgus tööportaali CVKeskus.ee uuringust.

Üle 2000 vastajaga uuringust selgus, et enamik töötajatest (77%) on valmis tööd vahetama juhul, kui palk jääks samaks, kuid avaneks võimalus töötada ka aeg-ajalt kodust.

Pea pooled (41%) vastanutest võtaksid kõhklematult kohe uue töö samal ametikohal vastu, kui sellega kaasneks võimalus vajadusel kodust tööd teha, lähiajal oleks neil tingimustel töökohavahetuseks valmis 36% vastanutest.

Kõigest 7% vastanutest märkis, et nende tööandja võimaldab juba praegu töötada vajadusel kodukontorist.

Tõmbetegur igale vanusegrupile

CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt nentis, et vaid alla kümnendikul uuringus osalenud töötajatel on võimalus töötada aeg-ajalt väljaspool kontorit.

Kodukontori kasutamise võimalus on tõmbetegur kõikidele vanusegruppidele: 25aastastest ja noorematest on kodukontori nimel valmis tööd vahetama 82% vastanutest. 26-44aastaste ja 45-53aastaste seas on see näitaja 76% ning 54-72aastaste seas vahetaks kodukontori võimaluse nimel tööd 71% vastanutest.

Valdkondade lõikes on kõige rohkem kodukontorist lubatud töötada juhtidel (18% vastanutest), riigisektori- (13%), finants- (11%) ja infotehnoloogia valdkonna (11%) töötajatel.

Uuringus osales 2014 eri valdkonna töötajat, kellest 47% olid kõrg-, 24% kutse-, 23% kesk- ja 6% põhiharidusega.