Advokaadibüroode TOP: tööjõudu jääb väheks

Advokaadibüroode edetabeli parimad kasvatasid eelmisel aastal käivet hoolimata spetsialistide nappusest. Sarnaselt eelmise aastaga võib ka tänavu tulla uusi büroode ühinemisi.

Endiselt on nii kasumis kui ka käibes tabeli tipus kolm juhtivat advokaadibürood: Cobalt, Sorainen ja Ellex Raidla. Soraineni kasum veidi vähenes, kuid partner Karin Madissoni sõnul on selle põhjus neljas riigis tegutseva büroo integratsiooni ja arengusse investeerimine, nii töötajatesse kui ka näiteks IT-süsteemidesse.

Turuliider on napilt Cobalt, mille käive on kasvanud 9 miljoni euroni. Ettevõte tegutseb turul alles kolmandat aastat ning juhtivpartneri Jaanus Mody sõnul on neile soodne üldine hea majanduskeskkond. Samuti on büroo saanud nõustada mitut ja väga olulist tehingut, näiteks Luminori loomist, mis on seni suurim Baltikumi pangandusturul toimunud tehing. Luminori loomist nõustas ka Sorainen.

Konsolideerumine jätkub

2016. aastal advokaadibüroode turgu mõjutanud ühinemised on jätkunud. Nimelt liikus eelmise aasta kevadel enamik advokaadibüroo Glimstedt advokaatidest ja juristidest PwC Legal Eesti büroo alla, tõstes viimase kohalike suurimate advokaadibüroode ja ärinõustajate nimistusse. Selle aasta algusest alustasid ühiselt tööd advokaadibürood Ellex Raidla ja Primus. Eesti advokatuuri esimees Hannes Vallikivi märkis, et see ei pruugi jääda viimaseks ühinemiseks. "Kui turg läheb üles, siis konsolideerumist tuleb veel, sest kui tehingud on suuremad ja nõuanded, mida tuleb anda, keerulisemad, vajavad kliendid suuremaid meeskondi," rääkis ta.

"Ajaloolised töövõtted ei suuda enam tagada klientide nõudmistele vastavat efektiivsust, mis sunnib otsima uusi organiseerumisvorme," leidis Mody.

Ka Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper nõustus, et kaasaegne õigusabiteenus peab olema efektiivne, aga see nõuab ka head meeskonda. "Lühidalt öeldes peame pakkuma turu parimat palka ja tööd, et meil töötaks turu parimad juristid," ütles Nõmper.

Tööd jätkub

Laias laastus jaguneb advokaatide tegevus kaheks valdkonnaks: vaidluste lahendamiseks ja nõustamiseks. Just nõustamist on Vallikivi sõnul viimasel ajal klientidel üha enam tarvis. "Ma näen, et on huvi osta ettevõtteid ja varasid, investeerida," sõnas Vallikivi. Tema hinnangul läheb õigusabiturul hästi tänu heale majandusseisule. Samas võiks Vallikivi arvates rohkem olla eraisikuid, kes lasevad spetsialistidel oma lepinguid koostada ja üle vaadata.

Vallikivi sõnul pakuvad õigussektoris praegu ja tulevikus palju tööd uued regulatsioonid, näiteks isikuandmete kaitse ehk GDPR. "Peavalu ettevõtetele on palju – kõik peavad kulutama raha selle peale, et oma süsteeme üle vaadata," sõnas Vallikivi.

Spetsialiste napib

Teiste seast paistab silma alles paar aastat tegutsenud advokaadibüroo Derling, mille käive ning kasum kasvasid tublisti. Hannes Vallikivi, kes on ühtlasi büroo juhtivpartner, sõnul ületas see veidi nende endi ootusi. Advokaadibüroosse on mitu inimest juurde palgatud ja soovitakse palgata veelgi, kuid see pole lihtne. "Tööjõupuudus meie sektoris on praegu teravalt tuntav," ütles Vallikivi.

Eversheds Sutherlandi juhtivpartner Maivi Ots tõdes, et ettevõtte arengusse investeerimata oleks olnud keeruline käivet kasvatada ning et valus tööjõuprobleem on nende ettevõtteski tuntav. "Pole saladus, et meie töötajad saavad konkurentidelt tihti tööpakkumisi ja see paneb meid tegema rohkem pingutusi töötajate hoidmiseks," ütles Ots.

Seetõttu on Eversheds Sutherland panustanud töötajate töötasu suurendamisse, samuti tehakse koostööd ülikoolidega ja võetakse noori praktikale.