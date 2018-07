Puust ja punaseks: mida Euroopa Keskpank plaanib ja mida see tähendab

Ainult tellijale

Eesti panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel selgitas Äripäevale kahte lähenevat sammu rahapoliitika karmistamiseks.

Peaaegu terve kümnendi on Euroopa majandust turgutanud keskpankade poliitika: intressid on hoitud rekordmadalal ning viimastel aastatel on pumbatud turule sadu miljardeid eurosid võlakirjade tugiostuprogrammi raames. Nüüd on keskpangad mõista andud, et varsti pööratakse elu vanadesse rööbastesse. Aga mida see tähendab? Seda selgitab allolev interaktiivne graafik.

