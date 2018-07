Riik teeb ümber töötute toetussüsteemi

Sotsiaalministeerium kuulutas välja hanke, millega otsitakse koostööpartnerit töötushüvitiste süsteemi tuleviku väljavaadete analüüsimiseks.

"Ligi pooled Eesti töötutest elavad vaesuses. Ühelt poolt on selle põhjuseks töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse maksmise ranged tingimused, teisalt hüvitiste suurus," ütles tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich. "Samuti on õiguskantsler juhtinud tähelepanu, et töötushüvitiste süsteem ei ole piisavalt paindlik ega pole sammu pidanud töötamise uute trendidega. Nende probleemide lahendamiseks peame töötushüvitiste süsteemi muutma."

Uuringus töötatakse välja Eestile sobivad lahendused, mis ei soosi pikka töötusperioodi, vähendavad vaesust ja on kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega. Uuring valmib järgmise aasta märtsis. Sotsiaalministeerium teeb 2019. aastal uuringu tulemustele tuginedes valitsuse ettepanekud, kuidas töötushüvitiste süsteemi muuta.

Eestis pakuvad esmast kaitset töötusriski korral töötushüvitised - töötuskindlustushüvitis ja töötutoetus. Töötuskindlustushüvitiste eesmärk on töötuse korral osaliselt kompenseerida kindlustatule kaotatud sissetulek. Töötutoetuse maksmise eesmärk on tagada töötule aktiivse töö otsimise ajal minimaalne sissetulek.

2018. aastal on töötutoetuse suurus 164,61 eurot kuus ja minimaalne töötuskindlustushüvitis 242,73 eurot.

2016. aastal elas suhtelises vaesuses 49,6% ja absoluutses vaesuses 20,4% töötutest.