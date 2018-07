Johnson & Johnson peab maksma naistele miljardeid

Äripäev 13. juuli 2018, 15:39

USA kohtu otsuse järgi peab tervisetoodete tootja Johnson & Johnson maksma 22 naisele 4,7 miljardit dollarit hüvitisena selle eest, et need võivad olla saanud munasarjavähi ettevõtte talki kasutades, kirjutab BBC.

Missouri kohus määras hüvitiseks 550 miljonit dollarit ja 4,1 miljardit dollarit trahvi.

Otsus tuleb ajal, mil ettevõttel on käsil samal teemal veel 9000 õigusvaidlust. Johnson & Johnson teatas, et on otsuses sügavalt pettunud ja kavatseb selle edasi kaevata.

Kuus nädalat kestnud kohtupidamise käigus väitsid süüdistajad, et naised said munasarjavähi, kasutades aastakümneid Johnson & Johnsoni beebitalki ja teisi talgitooteid. Nende advokaatide sõnul teadis ettevõte, et nende talk on sisaldanud ka asbesti, aga ei hoiatanud kasutajaid selle eest, kirjutab BBC. Selle juhtumi 22 hagejast 6 surid munasarjavähki.