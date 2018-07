Cityparki omanik ostab Europargi

Leedu investeerimisfirma Lords LB Asset Management, mis ostis sel aastal Citypark parklaketi, on sõlminud lepingu, et osta Norra Europargilt selle Eesti ja Läti tütarfirmad.

UAB Lords LB Asset Management on finantsinvestor, kelle eesmärk on omandada OÜ Europark Estonia ja SIA Europark Latvia, et tugevdada oma positsiooni parkimisteenuste turul Ida- ja Põhja-Euroopas, vahendab ERRi uudisteportaal ettevõtte teadet konkurentsiametile.

Tehinguga loodab Lords meelitada finantsiliselt võimekate investorite täiendavaid investeeringuid kasvavasse parkimiseteenuse ärisse.

Lords LB Asset Managementil on enda hinnangul hea positsioon nende tulemuste saavutamiseks tulenevalt selle teadmistest parkimisteenuse turust Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Valgevenes.