Jalgpalli MMi brändilahingu võitis Nike

Eile lõppenud jalgpalli MMil on lisaks Prantsusmaa meeskonnale veel üks võitja, Nike, kes seljatas mitteametlikus võistluses teised spordiriiete tootjad, kirjutab Vene majandusuudiste portaal RBK.

Jalgpalli MMi ametlikuks sponsoriks sai Adidas alates 1998. aastal Prantsusmaal peetud suurvõistlusest. Sest saati pole firma vahele jätnud ühtki turniiri. Viimati pikendas Adidas FIFAga lepingut 2013. aastal – 2030. aastani.

Sponsorlepingusse ei lähe mitte ainult pallidega varustamine, vaid ka vabatahtlike ja FIFA ametnike vorm, aga ka õigus müüa vastava sümboolikaga litsentsikaupa.

Meeskondade riietus aga ei käi FIFAga sõlmitud lepingusse, need sõlmivad meeskonnad ja jalgpallurid eraldi. Adidas riietas sel lõppenud MMil ka kokkuvõttes enim meeskondi: 32 osalenud tiimist 12.

Spetsiaalselt selleks MMiks avas Adidas Venemaal 140 pop-up kauplust ning esimesed kolm päeva nautis rekordmüüki – ühes Moskva 10 000ruutmeetrises kaupluses ületas esimeste päevade müük firma ootusi neli korda.

Seda, palju Adidas MMil marketingile kulutas, nad ei avalda. Kuid ainuüksi oma koduse Saksamaa koondise sponsorlusele kulub spordivarustuse tootjal 50 miljonit eurot aastas.

Finaali jõudis Nike

Adidase peakonkurendi Nike dressis mängis lõppenud MMil 10 meeskonda. Tasub märkida, et Nike riietas sel MMil rohkem jalgpallureid kui Adidas: Nike jalavarje kandis turniiril 60% väljakule jooksnud meestest. Neli aastat tagasi Brasiilias oli olukord sama, kuid kaalukauss polnud veel nii kaldu (Nike 383, Adidas 265 meest). Kvantiteet märkis Venemaa MMil ka kvaliteeti, kirjutab RBK: Nike riietatud jalgpallurid lõid kokku üle 100 värava, mida on enam, kui kõigi teiste brändide kandjatelt kokku. Nikel pole selliseid litsentsiõigusi nagu Adidasel: firma ei ole meistrivõistluste ametlik sponsor. Kuid vaatamata selle oli juba poolfinaalis selge, et finaalkohtumine toimub just Nike dresse kandvate meeskondade vahel. Nimelt on Nike partnerid Horvaatia, Inglismaa ja Prantsusmaa meeskond. Nike ja Adidas spondeerivad ka üksikuid sportlasi, näiteks riietab Nike Brasiilia ründajat Neymari, aga ka Cristiano Ronaldot, kel on firmaga eluaegne leping. Nike kõige silmapaistvamaks sportlaseks aga oli lõppenud turniiril inglane Harry Kane. Adidase säravaim vutitäht aga on Lionel Messi.

Mis jäi teistele?

Kahest liidrist jäävad ülejäänud kaugele maha, kolmandal kohal oli sel MMil Puma, kes spondeeris nelja meeskonda: Šveits, Senegal, Uruguai ja Serbia. Puma jaoks oli seda kaks korda vähem kui eelmisel MMil Brasiilias, kui Puma oli Adidasel ja Nikel kandadel (liidrite käes oli 32% ja 28%, Pumal 25% meeskondade koguarvust). Tänavusel suurturniiril polnud Pumal õnne, sest üks tema partnereid, neljakordne maailmameister Itaalia ei jõudnud turniiril esimest korda 1958. aastast. Ameerilaste New Balance oli selle MMi debütant, riietades kaht mansat: Panama ja Costa Rica. New Balance hakkas jalgpalluritele profivarustust valmistama alles 2015. aastal – huvi jalkaturu vastu tekkis firma pärast 2004. aastat, kui ta omandas Warrior Sportsi, mis juba varustas mõningaid meeskondi, kuigi polnud MMile kunagi jõudnud. Warrior Sportsi partner oli näiteks Liverpooli klubi.

Sel MMil oli veel neli tootjat, kes kõik riietasid ühte meeskonda. Taanlaste Hummel muidugi oma mehi, brittide Umbro Peruu, sakslaste Uhlsport Tuneesia ja itaallaste Erre? Islandi tiimi.