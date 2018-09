Nike internetimüük on Kaepernicki reklaami järel paranenud

Nike'i reklaam Colin Kaepernickiga New Yorgis 8. septembril 2018. a.

Nike’i internetimüük kasvas töötajate päeva (septembri esimene esmaspäev) nädalalõpul 31% võrra aasta baasil, võrreldes eelmise aasta 17% suuruse tõusuga samal perioodil, vahendab MarketWatch San Francisco turu-uuringufirma Edison Trends analüüsi.

Kui Nike pani nädal tagasi oma „Just do it“ reklaamlause 30-aastapäeva tähistava reklaamikampaania keskseks kujuks endise NFL-i profijalgpalluri Colin Kaepernicki, siis Nike’i toodete müük näitas veebis esialgu langust, kuid müük hakkas kiirelt paranema, nii et USA töötajate päeva (3. septembril) nädalalõpul kuni teisipäevani näitas müük 31% suurust kasvu aasta baasil.

„Turul oli spekulatsioon, et Nike’i Kaepernicki reklaamikampaania viib müügi langusele, kuid meie andmed eelmisest nädalast seda teooriat ei toeta,“ ütles Edison Trendsi kaasasutaja Hetal Pandya.

Turundus- ja reklaamieksperdid peavad seda Nike’i poolt edukaks sammuks, sest nad teavad, et hoolimata sellest, et Kaepernicki kasutamine reklaamis tekitas paljude tarbijate seas pahameelt, tekitas see piisavalt jutuainet ning samal ajal ka toetust Nike’i sihtrühma poolt.

Colin Kaepernickist on sportlaste seas saanud rassilise ebaõigluse ja politsei brutaalsuse vastu protestimise käilakuju, sest alustas paar aastat tagasi NFL-is USA hümni mängimise ajal protesti algul pingil istudes, hiljem hümni ajal ühe põlve peale laskudes.

Täna on Nike’i aktsia kõige suurema kasvuga Dow Jonesi tööstuskeskmise indeksi aktsiate seas, tõustes reedese sulgemishinnaga 2,1% 82 dollarini. Sellega on aktsia tagasi teinud ka selle languse, mis nädal tagasi Kaepernicki reklaami avalikustamisele järgnes.