Riigikontrolör nõuab valitsuselt ülikalli idapiiri kohta aru

Täna saatis riigikontrolör Janar Holm siseminister Andres Anveltile ja peaminister Jüri Ratasele kriitilise kirja seoses idapiiri väljaehitamisega - teda teeb murelikuks, miks pole kaalutud teisi variante ja mõjusid.

"Valitsuskabineti nõupidamisel on lähiajal plaanis arutada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni riigipiiri (edaspidi idapiir) taristu ja tehnilise seire süsteemi täielikku väljaehitamist ning võtta vastu sellekohane otsus," alustab Holm oma pöördumist ja jätkab: "Valitsuskabinetile esitatud materjalide kohaselt kulub kuni aastani 2026 investeeringuteks ja jooksvateks ülalpidamiskuludeks kokku hinnanguliselt 320 miljonit eurot."

Holm nendib, et muidugi on idapiiri väljaehitamine oluline, kuid talle teeb muret materjalide sisuline pool - see ei selgita, miks on vaja just sellist piiri ja sellise hinna eest. "Materjalid käsitlevad peamiselt ainult idapiiri väljaehitamise üht välja pakutud tehnilist lahendust ja selle maksumust. Sarnases struktuuris on valitsuskabineti liikmetele esitatud materjale alates 2015. aastast, kui idapiiri väljaehitamise teema lähiminevikus valitsuskabineti päevakorda jõudis," kirjutab Holm.

Tema sõnul ei ole praeguse info põhjal selline lahendus kuidagi põhjendatud, liiati on valitsuse liikmetel seni puudunud võimalus kaaluda ja otsustada alternatiivide vahel, kuna valikuvõimalusi ei ole toodud. "Et alternatiivseid lahendusi koos nende maksumusega pole kabineti liikmetele esitatud, ei ole neil minu hinnangul võimalik ka teha piiri asjus sisulistest valikutest lähtuvat kaalutud ja informeeritud otsust," selgitas Holm. "Tänases olukorras, kus on teada, et idapiiri väljaehitamine on osutunud 2015. aastal planeeritust oluliselt aja- ja rahamahukamaks, on seda olulisem, et valitsuskabineti liikmetel oleks võimalik otsuste langetamise eel teadvustada idapiiri väljaehitamise mõju ka eri variantide ja maksumuse skaalal."

Sellisel juhul tekiks võimalus hinnata kavandatavate investeeringute ja jooksvate kulude otstarbekust, rõhutab Holm ja lisab, et üleliigne ei oleks Eesti idapiiri väljaehitamise materjalides käsitleda ka Eesti naaberriikide idapiiri olukorda.

"Et jutt on väga suurtest investeeringutest, siis palun teid teha idapiiri väljaehitamise materjalidesse täiendused, mis avaks kavandatava lahenduse valiku tagamaid ja põhjendusi ning esitaks ühe või teise probleemi lahendamise alternatiivid koos nende maksumuse ja efektiivsusega," märgib riigikontrolör oma kirjas peaministrile ja siseministrile.

Ta lisab, et kuigi riigi eelarvestrateegia üle otsustab valitsus, on riigieelarve vastuvõtmine veel jätkuvalt riigikogu pädevuses, ning arvestades summade suurust, peaks ka iga riigikogu liige olema enne eelarves raha eraldamise üle otsustamist kindel, et idapiiri väljaehitamise eesmärke ja nendeni jõudmise mooduseid kaaludes on valitud parim variant.