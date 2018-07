Ossinovski toetab Oviiri, aga mitte tema plaani

Ainult tellijale

Kuigi mitmed ettevõtjad ja ettevõtete ühendused on teinud sunddividendide eelnõu maatasa, leiab sotside esimees Jevgeni Ossinovski, et eelnõu eestvedaja Liisa Oviir ajab õiget asja. „Need inimesed, kes on end selle seaduseelnõu suhtes reljeefselt väljendanud, ei ole eelnõud tegelikult lugenud,“ ütles ta.

Esiteks on tegemist riigikogu liikmete algatusega, sellele on alla kirjutanud riigikogu fraktsioonide liikmed. Erakonna sees meil seda küsimust arutatud pole, mistõttu on tegu saadikute initsiatiiviga ja eks parlament seda sügisel ka arutab.

Sunddividendide seaduseelnõud on ettevõtjad nimetanud lausa „uskumatuks okseks“. Te pole senimaani oma arvamust selle kohta avaldanud. Kuidas siis on, kas te pooldate sunddividendide eelnõu sellisel kujul nagu ta praegu on või ei?

Äripäev küsis sotside esimehelt Jevgeni Ossinovskilt, mida tal erakonna kaitseks öelda on – viimase kahe nädala jooksul on sotsid saanud ettevõtjatelt etteheiteid nii sunddividendide kui ka tööõnnetuskindlustuse idee pärast. Samuti uurisime maad, kas Urve Palo ja Indrek Saar on ära leppinud või kummitavad sisepinged erakonda endiselt.

Kuid teie endi arvamus siiski – kas kirjutaksite sellele alla või ei?

No minu allkirja seal all ei ole, aga ma arvan, et ei ole vale arutada väikeaktsionäride kaitse küsimusi. Sellest eelnõust on võetud välja üks konkreetne tükk. Tegelikult on eelnõus mitmeid mõistlikke punkte, näiteks see, mis puudutab väikeaktsionäride õigust saada juhatuse liikmetelt infot. Need inimesed, kes on end selle seaduseelnõu suhtes reljeefselt väljendanud, ei ole eelnõud tegelikult lugenud. Eks see ole omaette küsimus imelikust arutelukultuurist, kus inimesed võtavad seisukohti ilma, et teaksid, millest räägivad.

Teie sunddividendide eelnõu nii öelda sünniloo juures tõesti ei olnud, kuid kuidas te olete seda vaadanud sotside esimehena pealt? See eelnõu on ju jätnud rahvale väga tugevalt mulje, et Anastassia Kovalenko sotsidega liitumise tingimuseks just see sunddividendide seadus oligi.

Mina küll ei ole seda rahvast kohanud. Liisa Oviir on seda teemat spetsialistidega arutanud ja ette valmistanud. Nüüd ta tahab selle teema käsitluse parlamenti viia ja loomulikult on see initsiatiiv tervitatav.

Reeglina heidetakse riigikogu liikmetele ette, et nad oma teemade tõstatamisega eriti silma ei paista. Minu arvates on sunddividendide teema algatuse põhjuseks selge probleem ja mingeid muid huvisid selle taga näha on ülekohtune.

Ehk siis kogu kriitika, mis on viimasel ajal Liisa Oviirile osaks saanud, ei ole teie arvates sotside mainele kahju teinud?

Pealiskaudsed ja rumalad kommentaarid selles küsimuses võivad ikka mainele halvasti mõjuda. Seaduseelnõus on kindlasti kohti, millega saab vaielda, selgelt dividendide sundmaksmise koht on üks kõige vaieldavamaid. Kindlasti on eelnõus kohti, mis on vajalikud, sest probleem on olemas. Poliitikas on tavapärane, et tahetakse pahatahtlikult tähelepanu mujale juhtida.

Täispikka intervjuud Ossinovskiga saab kuulata homme Äripäeva hommikuprogrammis.