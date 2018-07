Piimatööstus sai investori

EPiim sõlmis Paidesse planeeritava piimatööstuse rajamise leppe Hollandi investoriga, kelleks on kontsern Interfood Holding BV.

EPiima juhi Jaanus Muraka sõnul on investeeringusumma üle läbirääkimised lõppenud ja kokkulepe sõlmitud.

„Interfood Holding BV on maailma piimaturul tuntud ja suur tegija. Meil on nendega koostöö juba 25 aastat - teame, tunneme ja usaldame üksteist," kommenteeris Murakas. "Interfoodi osalus annab peale selle, et nad on kaasinvestorid, ka lisandväärtust EPiima toodangu müügile, sest neil on maailmas suur müügivõrgustik," sõnas Murakas.



EPiima uue tehase investeerimisvajadus on ca 100 miljonit eurot. Interfood saab EPiimas kuni 25% osaluse ning selle investeeringu väärtuseks on 15 miljonit eurot, lisas Murakas.

