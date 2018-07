Margus Linnamäe laieneb jaeärisse

Ainult tellijale

Ärimees Margus Linnamäe ostis poole ökotooteid müüvast Biomarketist, millel on ette näidata üheksa kauplust ja kiiresti kasvav käive.

Lisaks Tallinna kaubanduskeskustes tegutsevatele poodidele on Biomarketil kauplused ka Pärnus ja Tartus ning tütarettevõte Lätis, mille käive tunamullu jäi 200 000 euro ringi.

Peamiselt Tallinnas ökotooteid müüva Biomarketi käsi on viimastel aastatel käinud hästi. Kui 2016. aastal kasvas käive 4 miljonilt 4,4 miljonile eurole, siis esialgsetel ja konsolideerimata andmetel tuli möödunud aastal poeketil käivet 7,4 miljonit eurot. Tänavu esimese kahe kvartaliga on käivet deklareeritud juba 4,3 miljoni euro eest. Kasumit kiire kasvu taustal vähemalt 2016. aastal ei olnud.

Linnamäe kontsern UP Invest siseneb sellega jõulisemalt turule, kus senini tegutses väikesemahulise kõrvaltegevusena – looduskosmeetikatoodete ja ökotoidukaupade hulgi- ja jaemüük, märgitakse koondumisteates.

Kiiret kasvu on oodata ka edaspidi, sest pooled märgivad konkurentsiameti teates, et nende jaoks on koondumise eesmärgiks laiendada Biomarketi äritegevust, andes ühingule juurdepääsu OÜ UP Invest kui finantsinvestori finantsvahenditele.

Seni on UP Investi ettevõtted toidukaupade valdkonnas tegelenud jäätise, mahlade, smuutide, võileibade ja kohvijookide müügiga kohvikutes ja mahlabaarides. Seda Apollo Kohvikutele kuuluva Blenderi keti kaudu, millel on Tallinnas praegu 5 kohvikut ning käivet tänavu deklareeritud pea 800 000 euro eest.

Linnamäe kontserni ettevõtete ja Biomarketi tegevuse kattumise kohta on kirjas, et Biomarket müüb muuhulgas dr Hauschka looduskosmeetikatooteid, mida võib leida ka UP Investile kuuluvates Terve Pere apteekides.

Apteekides on mitteravimite, sealhulgas apteegikosmeetika müük kõrvaltegevus ning nende osatähtsus kogu turumahus on marginaalne. Biomarketi müük UP Investi ettevõtetele jäi eelmisel aastal alla 5 protsendi.

Käivitunud ka värske netipood

Apteekide looduskosmeetika osakonnad ja smuutikohvikud ei ole ainsad ärid, kus jõukama linnarahva tähelepanu tervislike toodetega püütakse. Veel torkab silma, et UP Investile kuulub ka eelmisel aastal käivitatud internetikauplus FreshGo, mis pakub kojuvedamisteenusena valikut supermarketist, turult, väiketootjatelt, mahetootjatelt, gurmeepoodidest ning ka lemmikloomapoodidest saadavast kaubast.

Selle ettevõtte möödunud aastat iseloomustavad peamiselt suured käivituskulud, kuid tänavu on ettevõtte deklareerinud konsolideerimata andmetel üle 330 000 euro suuruse käibe.

Linnamäe ostab Biomarketist 50 protsenti. Biomarketit juhtiva Priit Mikelsaare Moos OÜ osalus väheneb 40 protsendile ja Arno Ilvese Philia OÜ oma 10 protsendile. Priit Mikelsaarele kuulub osalusi teisteski sarnase profiiliga ettevõtetes – pagariäris Pagar Võtkas ning Äripäeva Gaselli topis figureerinud jäätisetootjas La Muu OÜ.

Konkurentsiamet andis liitumisele loa juuli keskel.