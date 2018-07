Kus ihkab töötada talent?

Eestile lähim ihaldusväärne linn, kus rahvusvahelised talendid töötada sooviksid, on Helsingi, selgus rahvusvahelisest uuringust, milles osales 366 139 töötajat 197 riigist.

Helsingi oli selles tabelis 39. kohal, Tallinn 70 ihaldusväärseima sekka ei jõudnud, vahendas küsitluse tulemusi CVKeskus.ee.

The Boston Consulting Group ja maailma tööportaale ühendav liit The Network, kuhu kuulub ka CVKeskus.ee, korraldasid jaanuarist aprillini tööjõu liikuvuse uuringu Decoding Global Talent. Uuringust selgus, et enim soovivad talendid töötada Londonis, pea veerand (22%) vastanutest valis selle parimaks töökohaks.

Järgnesid New York (16% vastanutest), Berliin ja Barcelona (mõlemad 15%), Amsterdam (14%), Dubai (12%), Los Angeles ja Pariis (mõlemad 11%), Sydney (9%) ning esikümne lõpetas Jaapani pealinn Tokyo (8%).