IBM võitis 83 miljonit patendivaidluses

Äripäev 28. juuli 2018, 20:00

USA kohus otsustas eile rahuldada infotehnoloogiaettevõtte IBMi 83 miljoni dollari suuruse kaebuse e-kaubandusettevõtte Groupon vastu, kirjutab Reuters.

Vaidluse põhjus peitus selles, et sooduskupongide firma Groupon kasutas IBMi e-kaubanduse tehnoloogiat ilma loata pärast kahenädalast katseaega. Kohus tõi välja, et rikkumine oli tahtlik, mistõttu rahanõue oli õigustatud – algselt soovis IBM küll kahjudena välja nõuda 167 miljonit dollarit.

IBMi kõneisik Douglas Shelton märkis, et firma panustab iga aasta ligi 6 miljardit dollarit teadus- ja arendustegevusse ning patendid aitavad kaitsta nende innovatsioone. Groupon vaidles kohtus vastu, et mõned IBMi ideed on niivõrd ilmselged, et patente poleks pidanud üldse välja andma. Samuti pidas Groupon kahjutasu nõuet ebamõistlikuks.

Möödunud aastal suutis IBM litsentseerimisega luua umbes 1,2 miljardi dollari ulatuses käivet.