Itaalia asepeaminister: euroalast lahkumine pole valitsuse plaanides

Priit Pokk 29. juuli 2018, 14:30

Viie Tähe Liikumise (M5S) juht ning Itaalia asepeaminister Luigi di Maio sõnas täna avaldatud intervjuus, et referendum, kas Itaalia peaks lahkuma euroalast või mitte, pole Itaalia valitsuse koalitsioonilepingus ning seetõttu pole ka miski, mille suunas liigutakse, vahendab Reuters.

Di Maio kõneles vahetult pärast seda, kui Viie Tähe Liikumise looja Beppe Grillo lausus sel nädalal, et Itaalial peaks olema plaan B euroalalt lahkumiseks, juhuks kui majanduse olukord dikteerib seda ning samuti suurem osa Itaalia rahvast hääletaks referendumil euroalast lahkumise poolt.

Itaalia valitsuses Grillol endal ametikohta pole, samas on tema märkused tõstnud taas kahtlusepilvi selle kohale, mis on Itaalia kavatsused Euroopa ühisraha tuleviku osas.

Di Maio tunnistas Itaalia ajalehele Corriere della Sera antud intervjuus, et tegemist on tõesti tundliku teemaga, kuid referendumit polnud kirja pandud Viie Tähe Liikumise ja parempoolse partei Liiga vahelises koalitsioonilepingus. Sama sõnumit on ka varasemalt väljendanud Itaalia peaminister Giuseppe Conte ning rahandusminister Giovanni Tria.