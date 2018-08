Päikeseenergia toodang kasvas üle kahe korra

Eesti päikeseelektrijaamad andsid tänavu esimesel poolaastal võrku elektrit ligikaudu kuus gigavatt-tundi, võrreldes eelmise aasta sama aja 2,7 gigavatt-tunniga, teatas Elering.

Kui eelmise aasta lõpus oli Eesti päikeseelektrijaamade koguvõimsus 14 megavatti, siis juuni lõpuks oli see kasvanud juba 19 megavatini. Kokku on jaamu üle 1200. Viimasel ajal on hakanud lisanduma järjest enam suuremaid, üle 100kilovatise võimsusega päikeseparke.

Kuna valdavalt paigaldatakse päikesepaneelid kodumajapidamistesse või äritarbija juurde, kes suurema osa elektrienergiast ise ära tarbivad, siis võib Eesti päikeseelektrijaamade aastatoodang Eleringi hinnangul ulatuda kokku 19 gigavatt-tunnini. Seega moodustab päikesest toodetud elekter ligikaudu protsendi kogu taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiast.

Võrku antud päikeseenergia eest saavad tootjad taotleda taastuvenergia toetust. Juulis jõustunud elektrituruseaduse muudatuste järgi saavad kuni megavatise võimusega uued päikesejaamad toetust juhul, kui alustavad elektritootmist enne selle aasta lõppu. Väikese, kuni 50kilovatise koguvõimsusega päikesepaneelide paigaldistel on õigus taastuvenergia toetusele, kui nad alustavad tootmist enne 2020. aasta lõppu.