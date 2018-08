Võõrtööjõud leevendab veokijuhtide nappust vaid ajutiselt

Ainult tellijale

Maarja-Liis Orgmets 06. august 2018, 00:01

Transpordisektor on hädas veokijuhtide puudusega, kuid lahendust probleemile ei paista. Ukraina ja Valgevene tööjõud pakub vaid ajutist leevendust.

Juhi sõnul on olukord keeruline, sest üldine palgakasv annab autojuhile võimaluse survestada oma tööandjat palka tõstma. Kahjuks saab enamasti kõige parema palgatõusu töökohta vahetades. „Raha, mida maksta, väga ei ole. Transport on väga tiheda konkurentsiga, turg dikteerib hinda, ja olemegi sellises olukorras, kus turg ei ole viimastel aastatel seda hinda väga hästi dikteerinud ettevõtja poole pealt vaadates,“ rääkis Laul.

„See põud on olnud viimasel paaril aastal järjest süvenev. Nii rasket aega, nagu praegu on, ei tea, et oleks enne olnud,“ sõnas transpordifirma Stonewolf OÜ juhataja ja autoettevõtete liidu juhatuse liige Andrus Laul, kes on selles valdkonnas tegutsenud 12 aastat.

Sama probleemiga seisavad silmitsi teisedki ettevõtjad. Maanteekaubaveoga tegeleva firma Nordstrom OÜ palgal oli kunagi üle 20 veokijuhi, praegu on alles jäänud 13. Ettevõtte juhatuse liige Paul Savisild ütles, et veokijuhtide keskmine vanus üha tõuseb. Tema sõnul on veokijuhi töö ka niivõrd raske, et ei motiveeri noori seda tegema. „See Euroopa töö- ja puhkeaja seadus on ebainimlik, lisaks leiab politsei viise, kuidas autojuhte kiusata ning samuti on juhilubade saamine keeruline ja kallis,“ tõi Savisild probleeme välja. „60aastased mehed pigem loobuvad tööst, kui lähevad raskeveoki juhilube uuendama,“ märkis ta.

Savisilla sõnul on eestlastel maanteetranspordi valdkonnas üha raskem konkurentsis püsida „Leedu ja Poola autojuhid võtavad selle töö üle, kuna nende rahvaarv on suurem, ja nemad võtavad ka Ukraina autojuhte lihtsamalt sisse,“ sõnas Savisild.

Ka üleilmse haardega transpordi- ja logistikateenuste pakkuja DSV Transport ASi juhatuse esimees Jaan Lepp nentis, et veokijuhtide puudus annab Eesti vedajate seas tunda. „Eesti vedajate kõige suurem mure on juhtide puudus ja see süveneb kogu aeg, kuna noori juhte peale ei tule ja vanad hakkavad ära väsima,“ sõnas ta.

Keelebarjäär takistab

Üks võimalus olukorda parandada on palgata võõrtööjõudu. See pole aga hea lahendus, sest nad ei räägi hästi keeli, näiteks inglise keelt. „Ehitussektoris on vähe lihtsam: inimesed on objektil, kõik on silme all, aga autojuht istub kabiinis, ta on sinust 1000 kilomeetri kaugusel ja kui sul on vaja midagi selgeks teha, siis on see suur probleem,“ põhjendas Laul.

Häid lahendusi polegi. „Oleme esile toonud pehmeid väärtusi, mida suudame lisaks töötasule pakkuda. Ega me ei oskagi väga midagi… Oleme otsinud autojuhte Bulgaariast ja isegi Kreekast ja Portugalist, aga ei saa võtta, pole keelt,“ lisas Laul.

Ka Savisilla arvates ei saaks võõrtööjõud Eestis olukorda lahendada, kuna kütus on Poolas, Lätis ja Leedus endiselt odavam. Just nende riikidega Eesti peamiselt konkureeribki, püsides praegu pildil veel tänu autojuhtide kõrgemale palgatasemele – ka Nordstromis töötab seetõttu üks leedukas. „Aga enam ei ole perspektiivi,“ ennustas Savisild kaubaveole tumedat tulevikku.

Ukrainlased tulevad ajutiselt appi

Maanteekaubaveoga tegeleva Aviator OÜ juhatuse liige Urmet Maripuu tõdes samuti, et veokijuhtide puudus on teravalt tunda. „Seoses juhtide vähesusega seisab meil mitu autot,“ ütles ta.

„Autojuhi elukutse ei ole noorte seas enam popp ja uusi autojuhte meil Eestist ei leia. "Lahendus on võtta Valgevenest ja Ukrainast, aga kes teab, kui kauaks sealtki saab,“ ütles Maripuu.

Ta viitas, et see ei ole jätkusuutlik lahendus, kuigi tema sõnul on vene keelega võimalik Euroopas hakkama saada küll. Lahendust ta välja pakkuda ei osanudki. „Palgatase tõuseb, kuna nõudlus autojuhtide järele on suur, ja ma arvan, et paljud juba hoiavad kokku ka maksude arvel,“ märkis ta.