Mängutarkvarafirma Playtech on saanud viimasel aastal mitu valusat hoopi ning ettevõtte aktsiatega on toimunud kummaline tehing. Lisaks on asutaja Teddy Sagi osalust ettevõttes märkimisväärselt vähendanud ning püüab konkureeriva ettevõttega Playtechi Aasiast välja puksida.

Kivisiku osalus Playtechis ulatub Reutersi andmeil 2,73% juurde ega ole viimasel ajal muutunud. Kivisik ütles, et tema aktiivsus Playtechis kaasa löömisel oleneb olukorrast ning ta tegutseb ettevõttes nii palju kui tarvis. "Varasemaga võrreldes kindlasti vähem. Igasugu muid tegevusi on," ütles 42aastane Kivisik. Ta lisas, et ettevõtte tuleviku ning osaluste kohta ei oska ta midagi öelda.

Avalikkusest kõrvale hoidev Playtechi üks eestlasest rajaja Rain Kivisik võttis esmaspäeval telefoni vastu unise häälega. Kuuldes, et talle helistab ajakirjanik, oli Kivisiku tämbris tunda skepsist. Kivisik ei ole eriti kunagi tahtnud meediaga suhelda. Kui Äripäev temast 2009. aastal persooniloo kirjutas, ei õnnestunud tartlasest Kivisikku telefonitsi tabada. Toona portreteeris Äripäev Kivisikku kui värskelt Eesti jõukamate sekka lisandunud meest. Ka nüüd jääb ta tagasihoidlikuks ega soovi oma tegemisi avada ning on üpris tõrges arvamuse avaldamisel.

Playtechi aktsionärid T. Rowe Price International 9,94% Teddy Sagi 6,36% PAR Investment Partners 5,04% DNB Asset Management AS 3,39% Legal & General Investment Management 3,11% Rain Kivisik 2,76% Norges Bank Investment Management 2,42% Fidelity Institutional Asset Management 1,97% The Vanguard Group 1,9% Schroder Investment Management 1,51% Allikas: Reuters Datastream

1999. aastal Tartus sündinud Playtech on Eesti suurim tarkvarafirma. Ettevõte on valitud korduvalt Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks, ja miks ei peakski – möödunud aasta majandusaasta aruande põhjal oli firmas töötaja keskmine töötasu 3301 eurot. Aasta varem jäi see 2500 juurde.

Playtech pole aga enam ammu Tartu ettevõte. Firma on ajanud oma juured laiali üle terve maailma. Ettevõtte peakontor asub Mani saarel Douglases. Ettevõtte tulemusi silmas pidades on firma parim kasvulava viimastel aastatel olnud Aasia, kust tuleb umbes 40% ettevõtte käibest. Piirkonna üks suuremaid rahapadasid näib Playtechi jaoks olevat Malaisia, mis on ettevõttele pakkunud võimalusi kasvada.

Viimased sündmused aga annavad alust küsida, kas Aasia ja eeskätt just Malaisia mängud õige pea mängitud ei pruugi olla. Ka Hiina turg pole enam kuigi soodsas seisus, sest nii kohalikud kui ka kodumaised ettevõtted on hasartmänguturule sisenemas.

Kaks lööki Aasiast

Tänavu on olnud Playtechile raske. Londoni börsil on aktsia viimase 12 kuuga vajunud enam kui 36%. Žetoonid on viimase aasta jooksul eriti õnnetult pöörelnud kolmel korral: möödunud aasta novembris ning tänavu mais ja juulis.

Novembris teatas Playtech, et Malaisia on suurelt ette võtnud hasartmängurluse väljajuurimise. Seetõttu on Playtechilt litsentsi ostvad ettevõtted löögi all. Kuu lõpus teatas Malaisia politseijuht Tan Sri Noor Rashid Ibrahim, et ühe võitlusmeetmena mängurluse vastu minnakse kallale ka hasartmänguseadusele, kus olla praegu veel piisavalt auke, mida lappida. Noor Rashidi sõnul pole Malaisias kunagi hasartmängude vastu võideldud nii usinalt kui nüüd. Samas kirjutab välismeedia, et Malaisias on sama krehvtiseid avaldusi tehtud juba aastaid, ent sõnadele vastavaid tegusid pole nähtud. Investoritel hakkas aga igal juhul valus. 2. novembril kaubeldi 19,51 miljoni aktsiaga ning hind kukkus 18,6% ehk avanes 830 pennil ning sulgus 768 pennil.

Ehk oli languse põhjuseks asjaolu, et Malaisia poliitikasse oli oodata uusi tuuli. Nii tõigi tänavu mai Malaisiasse üldvalimised, mis lähevad ajalooraamatuisse. Riigi endine peaminister Mahathir Mohamad võitis 92aastasena valimised ning haaras riigis juhtohjad, saades seega enda kätte ka maailma vanima valitud riigijuhi tiitli. Tulemus on seda hämmastavam, et eelmine koalitsioon Barisan Nasional oli võimul olnud kuus aastakümmet. Mahathir ütles oma võidukõnes: "Tahame taastada seaduse ülimuslikkuse."

Seadusest näivad Malaisia elanikud mööda hiilivat juba pikka aega. Transparency Internationali andmetest selgub, et Malaisia oli möödunud aastal edetabelis 62. riik. Võrdluseks, Eesti oli 21. positsioonil ning näiteks Valgevene 68. kohal. Malaisia endist peaministrit Najib Razakit, kes oli ametis aastail 2009–2018, on süüdistatud korruptsioonis ja mängudes poliitilistes tagatubades.

Selle aasta juunis ja juulis ehk ajal, kui Eestit kimbutas suvepalavus, näisid kired lõõmavat ka Londoni börsil, kus Playtechi aktsiatega aktiivselt kaubeldi. 2. juulil tuli Playtech välja uudisega, et firma võib saada valusa finantslöögi, mis võib ulatuda 70 miljoni euroni. Ettevõte ütles, et konkurents Aasias on valus ja äge. Nii nagu mitmes teiseski valdkonnas, puksivad kohalikud ettevõtted Lääne firmasid agressiivselt ja osavalt välja. Playtech on teatanud, et turu uued sisenejad on kaasa toonud "eriti agressiivse hinnapoliitika". See tähendab, et Playtechi juhtidel tuleb kõvasti ajusid ragistada, et regioonis oma tulemusi heana hoida.

Ja kuigi seepeale tormasid investorid müüma – hommikul avanes aktsia 610 pennil ning sulgus 556,40 pennil –, näib, et tähtsamad asjad olid juba juhtunud. Bloomberg kirjutas, et tundmatu investor müüs maha umbes 160 miljoni dollari jagu Playtechi aktsiaid vahetult enne seda, kui ettevõte teatas, et peab ilmselt leppima tulemuste suure kukkumisega. Goldman Sachs hakkas aktsiapakki müüma 14. juunil. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul oli müüja üks USA riskifond, millest rohkemat teada esialgu pole.

Viis päeva hiljem, 19. juunil teatas Morgan Stanley, et on oma osalust Playtechis vähendanud varasemalt 5%-lt 3%-le. Morgan Stanley müüs osaluse maha ühe investori eest.

Bloombergi andmeil vahetas omanikku sel perioodil 14 miljonit aktsiat, mis on umbes 4% ettevõttest. Keskmiselt on iga päev müügis ainult 1,6 miljonit Playtechi aktsiat.

Kui vaadata kogu juunikuu kauplemisaktiivsust, oli 15. juuni konkurentsitult kõige aktiivsem. Teistel päevadel on kauplemisaktiivsus olnud pigem laisk: kui 15. juunil kaubeldi 6,74 miljoni aktsiaga, siis sellele eelneval päeval vaid 1,42 miljoniga.

Numbrid võiksid justkui viidata, et müüja oli keegi, kes teadis, et suur kukkumine on tulemas. Euroopa regulatsioonid näevad ette, et ettevõtte juhtkond või ettevõttega seotud infole ligi pääsevatel inimestel on keeld müüa aktsiaid 30 päeva enne vahearuande väljatulemist või aastaaruande esitamist. Teistele investoritele seesugused keelud ei kehti, välja arvatud juhul, kui neil on ligipääs ettevõtte siseinfole.

Jaht Itaaliale

Kuivõrd Aasia turg näib ära kukkuvat, on Playtech ette võtnud teekonna sisenemiseks reguleeritud turgudele.

Tänavu aprillis teatas Playtech, et ostab enamusosaluse Itaalia ettevõttes Snaitech, mille eest maksis Playtech 846 miljonit eurot. Snaitech on lisatud ka Itaalia börsile ning ettevõttel on läbi frantsiiside väga lai tegevusvõrgustik ning 270 000 online-mängijat. Aastal 2017 teenis ettevõte 890 miljonit eurot käivet ning 136 miljonit eurot maksueelset kasumit.

Playtech märkis, et kuivõrd Itaalias on hasartmängud populaarsed, on see tugev turg. Samuti on Snaitechi tegevus Playtechi teatel kõigis oma sihtriikides reguleeritud.

Paari aasta tagusest statistikast võib välja lugeda, et Itaalias on 400 000 mänguautomaati ehk üks masin iga 125 itaallase kohta. Riigis on kaalutud suure hasartmängusõltuvuse tõttu võtta kasutusele ka meetmeid, et sellega võidelda. Hasartmängurluse vastu võitlevad mittetulundusühingud teatavad, et itaallased kulutavad mängurlusele keskmiselt 1500 eurot aastas. Seda on teiste suurriikidega võrreldes oluliselt rohkem.

Teddy Sagi suskab konkureeriva ettevõttega

Playtechi viimase aasta aktsiatehinguid uurides näib, et suurinvestorid on positsioonist ettevõttes tasapisi loobuma hakanud.