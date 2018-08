Soome pensionärid maadlevad võlgadega

Viimastel aastatel on Soomes järjest enam tekkinud probleeme üle 55aastastel inimestel, kellel on laenud ja võlad, selgus Helsingi ülikooli uurimusest, kus vaadeldi aastatel 2013-2016 võlgadega seotud kohtuotsuseid.

Võlgnikke abistava sihtasutuse Takuusäätiö direktor Juha Pantzar prognoosib, et olukord läheb lähiaastatel veelgi hullemaks. Tema sõnul on kujunenud seisu peapõhjuseks tarbimiskrediitide levik, tarbimiskultuuri muutus ning see, et paljud lähevad pensionile, arvestamata sellega, et sissetulek kukub märgatavalt. Lisaks sellele tekib pensionäridel vaba aja juurdetulekuga ka rohkem aega kulutada.

„Meil hakkab minema pensionile põlvkond, kes on harjunud tarbima nii, et kasutavad selleks ära oma sissetulekud,“ kommenteeris Pantzar Yle uudisteportaalile.

Uuringu järgi on ka tagasi maksmata kiirlaenude summad järjest suuremad: näiteks oli 2013. aastal üle 55aastaste keskmine võlasumma 379 eurot, 2016. aastal aga juba 1300 eurot.

Tarbimiskrediidid ja lühilaenud on soomlastel ka kõige levinum võlaga kohtusse jõudmise põhjus. „Väga harva mõeldakse 50aastaselt sellele, et peaks lõpetama krediidi võtmise ja hakkama seda tagasi maksma enne pensionile jäämist. See mõte tundub absurd. Vaevalt keegi 50aastaselt mõtleb sellistele asjadele.“