Raadiohommikus: palgad jätkavad tõusmist

Äripäev 08. august 2018, 16:12

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder, kes tutvustab värskeid palgauuringu tulemusi ja valdkondi, kus palgad enim kasvanud. Lisaks arutleme, milline palgasüsteem tegelikult töötajaid motiveerib ja mis on muud innustavad hüved.

Stuudios on Tiina Saar-Veelmaa ning Liis Amor.

Lisaks teeme saates juttu keskkonnasäästlikkusest, rohetehnoloogia võidukäigust ja uutest ökorakendustest. Külas on Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonna juht Ragmar Saksing.

CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt kommenteerib värsket ümbrikupalga uuringut. Uurime, mis võib olla põhjus, et ka iga üheksas IT-töötaja "mustalt" palka saab ning mis on tegelikult kahjud ümbrikupalga maksmisel.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Eetris on Arvamusfestival". Reedel ja laupäeval koondutakse Paidesse kuuendat korda toimuvale Arvamusfestivalile, et arutleda kõikvõimalikel teemadel. Kelle tagaaeda paigutada tuulikud? Kuidas vähendada sõltuvust eurotoetustest? Kuidas sünnib saladus? Nagu ikka, tipneb festival parlamendierakondade esimeeste debatiga.

Viimases Arvamusfestivali saates on külas festivali eestvedaja Maiu Lauring ning festivaliala ja õhustiku eest vastutav Maiko Kesküla, kes kõnelevadki sellest, mis tänavusel Arvamusfestivalil ees ootab, mida praktilise infona võiks teada ning samuti, kas ja miks on sedasorti üritusi ühiskonnale vaja. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Imeline teadus"*. Vesinikukütusel töötava auto mootorile annab jõu kütuseelement, mille tähtis koostisosa on väärismetall plaatina. Tartu Ülikooli keemik Sander Ratso arendas oma magistritöö kirjutamise käigus välja aga mooduse plaatina asendamiseks palju odavamate ja tavalisemate ainetega. Räägime Ratso ja tema juhendaja Kaido Tammeveskiga, kas uudse kütuseelemendi tootmisest võiks saada Eesti teaduse ja tööstuse suur võimalus.

Loomapopulatsioonide vahelised piirid ei ole nii kindlad, nagu inimesed on seni arvanud. Lähemal vaatlemisel ilmneb, et näiteks pealtnäha eraldatud karupopulatsioonid on tegelikult omavahel siiski ühenduses. Uurime Tartu Ülikooli zooloogilt Jaanus Remmilt, millist ohtu kujutavad loomapopulatsioonide arengule piiritarad, aedadega ümbritsetud raudteed jm tehislikud rajatised.

Kas ja millal tuleb daamil kätt suudelda? Ajakirja Imeline Ajalugu ajakirjanik Kadri Bank tutvustab saja aasta taguseid käitumisreegleid, mille kohta ilmus ülevaade ka ajakirja aprillinumbris, mil ka saade oli esimest korda eetris. Saatejuht on Alo Lõhmus.

15.00–16.00 "Kullafond". Järjest enam ilmub juhtimisteemalisi raamatuid ja koolitusi teemal mindfulness. Mis see on, millist tulu tekib selle kasutamisest tööl ja kuidas see enda ettevõttesse viia, sellest räägitakse Kullafondi kuuluvas saates "Kasulik Äripäev".

* – kordussaade