Välismaa kelmid üritasid Viljandi firmat tüssata

Politsei poole pöördus Viljandimaa ettevõte, kellelt välisriigi kelmid üritasid raha välja meelitada, teatas kohalik politsei.

Viljandi jaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill rääkis, et kui tavaliselt püüavad kelmid õnge võtta eraisikuid ja eakamaid inimesi, siis sel korral paistab, et petturite sihik on suuremaid summasid liigutavatel ettevõtetel ja asutustel.

"Petturite tegutsemisskeem on iseenesest lihtne ja piisava tähelepanelikkuse korral ka kergesti murtav," rääkis Lill. "Kelmid loovad asutuse juhi töömeili kontoga väga sarnase uue aadressi ja saadavad sealt ettevõtte raamatupidajale korralduse teha üks välismaine kiirmakse. Summa suurus on eraisiku jaoks suur, kuid ettevõttele mitte eriti märkimisväärne." Lill lisas, et ülekannet oodatakse just välismaisele pangakontole.

Lõksu sattumist aitab tema sõnul vältida asutusesisene suhtlus, täpsus ja tähelepanelikkus. "Kui ühe töötaja saab sellise teate, siis ei tee paha korraldus suuliselt ülemusega üle täpsustada."

Seni on Lõuna-Eestis teada üks selline tüssamiskatse, mis töötajate tähelepanelikkuse tõttu ei õnnestunud.

Kui mõnes asutuses peaks keegi saama sarnase sisuga meili, siis palub politsei neist juhtumitest teada anda.

Hiljuti hoiatas politsei veel ühe petuskeemi eest, mis mängib inimeste ehmatuse peale. Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt andis siis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate, milliste kelmuste suhtes tasub eriti ettevaatlik olla.