Politsei hoiatab: leviv petuskeem mängib inimese ehmatuse peale

Praegu on levima hakanud ähvarduskirjad, millega pressitakse inimestelt välja tuhandeid eurosid. Kelmid mängivad saaja ehmatuse peale, hoiatas Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt.

Kas kõnelaine on lõppenud, seda oskavad sideteenuse ettevõtjad kindlasti täpsemini öelda. Aga ma arvan, et Eesti ühiskond reageeris sellele lainele väga hästi. Sotsiaalmeedia läks kihama, inimesed viskasid nalja, hakati rääkima, et sellised kõned on ja et ei tasu sellele välismaisele numbrile tagasi helistada. Seda oli lausa rõõm näha. Samuti oli meediakajastus väga hea.

Selle nädala nii-öelda kõige kuumem kelmus, millest kõik rääkisid, olid kõned Samoast. Kas see juhtum on nüüdseks lahendatud?

Minu meelest näitas see, et väikeriigina suudame väga hästi selliste justkui ähvardavate lainetega hakkama saada.

Kas on teada, kui palju ohvreid oli? Ilmus uudis, et ohvreid polnud, aga olen kuulnud, et kõnesid võeti vastu küll.

Jaa, ka politseile on laekunud teateid selle kohta, et inimesed vastasid kõnele. Kuid kõne vastuvõtmine ei ole ohtlik, mingit täiendavat arvet ei tohiks tekkida pelgalt välismaise kõne vastuvõtmisest. Pätid mängivad tagasihelistamise peale. Kui keegi oleks sel numbril tagasi helistanud, oleks telefoniarvele tulnud lisarida.

Milliste kelmuste suhtes peaksid inimesed veel ettevaatlikud olema? Millised kelmused on liikvel?

See pole nüüd otseselt kelmus, kuid liigub üks skeem, millega üritatakse inimestelt võltsähvardustega päris suuri summasid välja petta. Jutt käib mitmetest tuhandetest eurodest. Inimene saab postkasti kirja, kus öeldakse, et ma tean, mis on su parool ja sain tänu sellele teada, et sa käisid ühel pornosaidil, vaatasid seal videoid, lõbutsesid ja nüüd on mul sellest salavideo, kuna saidil oli salvestatud minu pahavara. Kui sa ei maksa mulle 5000, 6000 või 7000 eurot, siis saadan selle video kõikidele sinu kontaktidele.

Sellised kirjad on liikvel, aga mingit ohtu selle kirjaga kaasa ei tule, see on üles ehitatud ähvarduse ja esmase ehmatuse peale, et nõrgemad inimesed, kes võib-olla ongi mõnel sellisel täiskasvanutele mõeldud saidil käinud, maksavadki summa ära.

Tegelikult ei ole kedagi filmitud ja mingit pahavara lehtedele installitud pole. See on üsna vana petukirjalaine, aga seekord on eriline see, et kelmid on nii-öelda usaldusväärsuse loomiseks lisanud paroolid, mis on võetud avalikest allikatest ja varem häkitud andmebaasidest.

Tahan kõiki rahustada, ma ei ole näinud, et ühegi sellele kirjale vastamata jätnud inimese kohta oleks mingi video avaldatud. See on lihtsalt mass-skaalal inimeste hirmutamiseks mõeldud skeem, lootusega, et väike protsent maksab summa ära.

Eelmisel suvel rääkisite Äripäevale sellest, et eestlased saavad üha rohkem Airbnb-st petta. Mis on sellest petulainest saanud?

See kuriteoliik ei ole kuskile kadunud. Seni, kui maailmas ringi reisitakse, püütakse reisijaid ka sedasi kuritarvitada. Ka sel aastal on meile esitatud kinnisvarapettuse teemal avaldusi, kuid võin julgelt öelda, et suurem laine paistab möödas olevat. Sel suvel ei ole selliseid avaldusi tehtud, kuid uus laine võib ikka tulla, valvas peab endiselt olema.

See ei ole kindlasti väga levinud viis just sellepärast, et sellise skeemi puhul ollakse oma näo ja nimega väga nähtav. Vahelejäämise protsent on väga-väga-väga suur, üksikjuhtumeid kindlasti on. Pole midagi teha, mõni kurjategija tõepoolest ongi rumal ja teeb väga labaseid kuritegusid.

Kas politsei teada on välja kujunenud mingid perioodid, millal võib oodata rohkem mingisugust petuskeemi, näiteks valearvete levimist?

Valearvete levimine on ülemaailmne kelmus ja pigem käivad need lainena ja mingeid hooaegu välja tuua ei saa. Vaid kinnisvarakelmusi võib oodata rohkem puhkuste ja reisimiste ajal, aga praegu seda Eestis õnneks näha ei ole.

Niisugust tüüpilist skeemi, mis oleks ainult detsembrikuus, ei oska öelda. Pigem tuleb olla kogu aeg valvas, sest kurjategijad vahetavad riike. Kui me räägime massilistest kelmusekampaaniatest, siis kelmid vahetavad riike. Kui üks riik enam ei ole tulus, liiguvad nad edasi ja mingi aja pärast on ringiga tagasi. Seetõttu peab kogu aeg õpetussõnu ja enda kaitsmise viise meeles pidama.

Kas on mõni kurioosne või huvitav kelmuse näide, mis on teile aastate jooksul meelde jäänud – eriti totter või uskumatu?

Kas ta nüüd totter on, aga praegu kohe tuleb meelde üks sarikelm, kes on üsna nahaalne. Ta marsib oma nägu ja nime varjamata lihtsalt kauplusse sisse ja räägib seal kõikidel suud ja silmad ilusat juttu täis, ja talle antakse igalt poolt kaasa koormatäis kaupa. Sellised isikud on väga osava jutuga inimesetundjad ja head manipulaatorid, ja kui nad ei vali elus seaduslikku teed, siis nad on ühiskonnale ohtlikud.

Praegu tuleb meelde üks selline härrasmees Jüri, vanem meesterahvas, kes on pikalt samade tegude eest vanglas istunud. Aga kui ta välja saab, ajab jälle sama asja. Sellised inimesed jäävad lihtsalt meelde.

Ühte isikut on niimoodi raske välja tuua. Pigem peaks põhireegleid meeles pidama. Kõikvõimalike tehnoloogiate abil toime pandavate kelmuste eest on parim kaitse kasutada turvalisi paroole ja jumala eest mitte avada võõrast allikast pärit linke ja manuseid. Sama käib ka telefonikõnede kohta.

Uudishimu on see, mille peale kurjategijad mängivad.

Ja kui ikka väga hätta jääda, siis tuleb politsei poole pöörduda.

Just, politseid tasub kindlasti teavitada, me oleme väga tänulikud iga info eest. Siis teame ka ise oma prioriteete paremini seada ja suunata tegevust sinna, kus seda kõige rohkem vaja on.