Eile Narvas toimunud uurimistoimingute järel on kahtlustus korruptsioonis esitatud kahele Narva linnavolikogu liikmele.

Tegemist on Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Aleksei Voronovi ning fraktsiooni liikme Larissa Oleninaga, kinnitati prokuratuurist.

„Hetkeseisuga on esitatud kahtlustus kahele linnavolikogu liikmele, see ring tõenäoliselt laieneb, aga millal, seda ei oska praegu öelda,“ ütles Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova.

Äriregistri andmetel kuulub Aleksei Voronovile ehete ja kodutehnika müügiga tegelev OÜ Amerplastar Est. Ta on 2008. aastast linnale kuuluva veefirma Narva Vesi juhatuse liige ning 2016. aastast samuti linnale kuuluva sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liige. Enne 2010. aastat on ta olnud ka Ossipenkodele kuuluva AS Heakorrastus nõukogu liige.

Voronov oli skandaalide keskmes viimati 2013. aastal. Siis seisnes kahtlus selles, et Maxima ja Voronovi firmade vahel tehti fiktiivseid tehinguid, millele vastutasuks lubas Voronov kasutades oma mõjuvõimu lahendada Maxima probleeme Ida-Virumaa omavalitsustes. Pikemalt saab sellest lugeda Äripäeva artiklist „Kuidas Maxima Narvas poliitikuid palkas?“.

Varasemalt on Voronovile kuulunud ettevõte nimega Noolsirge, praeguseks kustutatud ettevõttega oli seotud 2008. aasta skandaal, kui kahtlustati tehinguid Voronovi juhitud Narva Vesi ja Noolsirge vahel. Kriminaalasjast pääses ta seadusemuudatuse tõttu.

Larissa Olenina on linnale kuuluva parklatega tegutseva AS Transservis-N nõukogu liige ning kuulub Vene Kultuuriselts Nadežda ning Narva Kehakultuuri ja Spordiliidu juhatusse.