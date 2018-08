Uued sanktsioonid lõid rubla värisema

Eile õhtul pärast seda, kui USA teatas uutest Venemaa-vastastest sanktsioonidest, tugevnesid jõuliselt dollar ja euro ning rubla kurss võttis järsu suuna alla, kirjutas RIA Novosti.

Selle järgi lõpetatakse Venemaale nende kaupade ekspordilubade andmine, mis on seotud rahvusliku julgeolekuga. Need sanktsioonid ei too tõenäoliselt endaga suurt lööki, sest osaliselt need juba kehtivad, kuna relvade eksport Venemaale on juba niigi keelatud, vahendas BBC.

Paanika tabas ka aktsiaturgu Täna hommikul Moskva börsi avanedes olid USA uute sanktsioonide uudise tõttu märkimisväärses languses ka Venemaa ettevõtete aktsiad. Suurematest börsi tegijatest kukkus Aerofloti aktsia eilsest sulgemishinnast 8,7% madalamale, Sberbanki oma vajus 4%, Rusal 3,3% ja VTB pank 2,3%.

Sanktsioonide teine osa käsitleb diplomaatiliste suhete katkestamist ja Vene riikliku lennufirma Aeroflot lendude keelamist USAsse, samuti kahe riigi vahelise kaubavahetuse pea täielikku lõpetamist kolme kuu pärast – see pakett käivitatakse kolme kuu pärast juhul, kui Venemaa ei anna garantiid lõpetada keemia- ja biorelva kasutamine ega võimalda ÜRO-l kohapeal veenduda keemiarelvade hävitamise protsessis.

Eilsed sanktsioonid on vastus närvimürgi Novitšok kasutamisele Suurbritannia kodaniku Sergei Skripali ja tema tütre Julia tapmiskatse eest. Need on USA poolt esimesed Skripalide rünnakuga seotud sanktsioonid, varem on Washington selle juhtumiga seoses saatnud riigist välja kümneid Vene diplomaate.

Hirm veel ühe löögi ees

Juba eile võttis rubla kurss järsu suuna alla uudise peale, et USA Senat valmistab ette oma karmi sanktsiooniprojekti. Nimelt hakati sel nädalal Senatis arutama uute meetmete rakendamist Venemaa suhtes, mida senaator Lindsey Graham on juba nimetanud „sanktsioonideks otse põrgust“.

Selle meetmepaketi läbivaatamine saab alata alles septembris, kui Kongress on suvepuhkuselt naasnud, kuid teada on, et nende „põrgulike“ piirangute seas on seitsme USAs tegutseva Vene panga tegutsemiskeeld ja varade külmutamine – see puudutab näiteks Sberbanki, VTBd ja Promsvjazbanki. Meetmete jõustumise korral ei saa need Vene pangad enam oma korrespondentkontode kaudu USA pankadega dollaritehinguid teha. Lisaks keelab see dokument USA residentidel osta Vene riigivõlga.

Venemaa valuuta vajus eile selle "põrguliku" uudise peale Moskva börsil madalseisu, kus oli viimati 2016. aasta novembris – euro eest maksti pärastlõunal 74,9 rubla, dollari eest 64,6 rubla. Täna on langus sanktsioonide uudise peale jätkunud.