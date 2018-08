Kas euro pöördub tõusule?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Euro on viimasel ajal olnud ameerika mägedel ning järgmine suur pööre ei pruugi olla kaugel, kirjutab Bloomberg.

Euro on tänavu dollarisse odavnenud ligi 4 protsenti. 2017. aastal tõusis Euroopa Liidu ühisvaluuta dollari suhtes lausa 14 protsenti. Hiljutise languse tõttu on analüütikud euro suhtes pessimistlikumaks muutunud. Bloombergi küsitletud strateegid prognoosivad, et aasta lõpuks tuleb ühe euro eest välja käia 1,17 dollarit. Veel märtsis prognoositi aastalõpu kursiks 1,27 dollarit. Tõsi, ka viimane prognoos eeldab praeguselt tasemelt 1,1protsendilist kallinemist.

Euro alustas aastat järsu tugevnemisega, aga kevadel hakkas valuuta langema, mille põhjuseks võib pidada dollari kallinemist ning Itaalia ja Türgi probleeme. Eelmisel nädalal kukkus euro viimase 14 kuu madalaima tasemeni. Tundub, et euro on ülemüüdud ja võib uuesti taastuma hakata, sest regiooni majanduskasvu väljavaade on paranenud ning poliitilised riskid vähenenud, teatas investeerimisfirma Aviva Investors Global Services.

„Ma arvan, et kui sa tahad euro tugevnemisele panustada, siis nüüd on aeg seda kaaluda,“ ütles Aviva fondihaldur James McAlevey. „Meile jätkuvalt meeldib Euroopa kasv – usume, et see saab olema aasta lõpuks rohkem sünkroonis ning USA pole ainuke regioon, kus on korralik majanduskasv. Euroala riikide jooksevkonto on ülejäägis ja Itaalia risk on laabunud.“

Enne neljapäevast langust oli euro tugevnenud kuus päeva järjest ja praegu maksab euro 1,16 dollarit. Valuutapaar tõusis kolmapäeval kahe nädala kõrgeima tasemeni, sest euroala palgakasvu numbrid olid head, mis suurendab tõenäosust, et Euroopa Keskpank loobub peagi lõdvast rahapoliitikast.

Aeg on silm peal hoida

ABN Amro Bank NV, mis on Bloombergi küsitlustes olnud üks edukamaid euro-dollari kursi prognoosijaid, kirjutas klientidele saadetud kirjas, et euro on jõudnud põhja. Tõusutrendi moodustamine võib aega võtta, aga panga strateegid tõstsid septembri lõpu prognoosi 1,10 dollarilt 1,15 dollarini.

McAlevey ja tema kolleeg Jub Hurren, kelle juhtida on globaalselt 452 miljardit dollarit, ütlesid, et euro hinda sisse arvestatud pessimism tuleks kriitilise pilguga üle vaadata.

„Meeleolu on Euroopa varade suhtes väga negatiivne, olgu selleks valuutaturg või mõni muu vara,“ ütles Hurren. „Meie jaoks on praegu hea aeg kaaluda pika positsiooni (tõusule panustava positsiooni – toim) võtmist või nende suurendamist.“

JPMorgan Chase & Co strateegid näevad 2018. aastat kui euro „kadunud aastat“ ning aastalõpu hinnasihti kärbiti 1,20 dollarilt 1,12 dollarini. UBS Groupi analüütikud langetasid sama prognoosi 1,25 dollarilt 1,20 dollarini.

McAlevey ütles, et prognooside vähendamine viitab pöördepunktile. „Optimistlikuid ootusi on vähendatud ning selle tõttu tuleks euro perspektiiv üle vaadata,“ nentis ta.