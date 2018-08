Arendaja meelitab sisustusfirmad oma IKEAsse

Ainult tellijale

Arendaja Hammerhead kavandab IKEA tulekut ootavasse Tallinna näidiskorteritega sisustuskaubamaja.

Ta täpsustas, et kui IKEA-l on nimekiri enda tooteid, mida kaupluses kombineeritakse, siis neil on valitud kokku erinevad paremad brändid. Kooli sõnul on tulevases sisustuskaubamajas oluline, et tekiks sünergia grupist ettevõtetest, mis on suunatud samale sihtgrupile. “Meie tulevased üürnikud, kellega me praegu läbirääkimisi peame, ütlevad kõik, et kui tuleb mingi odava otsa kauplus või tuleb ehituspood sinna majja, siis unustage meid ära, me ei taha tulla,” sõnas ta. Kooli sõnul annavad neile olulise sisendi ettevõtete kogemused, mida nad nendega jagavad. Potentsiaalsetel üürnikel on tema sõnul isegi kindel soov, milliseid teisi ettevõtteid nad tahavad samas keskuses näha ja milliseid mitte.

Me oleme kogu aeg toonitanud, et see kauplus ei saa olla mitte üksnes kliendile mugav ja soodne kaubavaliku ja kõige muu poolest, vaid see peab olema ka üürnikele väga hästi koostoimiv. Seal ei tohiks olla sellist mõttetut konkurentsi. Me peame sellega praegu tegelema, et üürnikel hiljem seal omavahel suusad risti ei läheks,” selgitas Kool.

Tootja müüks oma diivaneid pigem IKEA kõrval

Pehmet mööblit tootva Eesti ettevõtte Softrend juht Joonatan Vinkel ütles, et neile on tulevasse sisustuskaubamajja minekut pakutud, kuid neil on Tallinn juba hästi kaetud. Vinkel nentis, et nad võivad seda mõtet veel kaaluda, kuid ta pole kindel, et neil on vaja sinnakanti veel üht poodi.

“Kui oleks teada, kuhu see IKEA lõpuks tuleb, oleks see ka võib-olla üks koht, kus ise olla,” ütles Vinkel hoopis. “Rahvast see kindlasti hakkab tõmbama ja kes ostavad palju asju IKEAst, võiksid korraga mõelda, et tahavad head diivanit sinna kõrvale ja astuvad meie poest ka läbi. Ma pigem tervitaks IKEA kõrvale oma poe tegemist,” rääkis ta. Seda, et IKEA neilt kliendid ära võtaks, Vinkel ei karda. “Praegu tuuakse IKEAst samamoodi mööblit. Meie kliendid on rohkem need, kes juba järgmist kodu sisustavad, mitte päris noored pered.” Vinkel märkis, et tal ei ole IKEA kohta midagi halvasti öelda, sest seal on palju huvitavat ning nende pood toimiks Softrendi klientide meelitamiseks hea tõmbenumbrina.

Vinkeli sõnul oleks Hammerheadi Kadaka teele kavandatavas keskuses hea teistega koos olla, kuid nemad vaataksid pigem nende klientidele kättesaadavamasse Rocca al Mare kanti, kui üldse. “Meile tundub, et see koht võib-olla ei ole meie kliendi jaoks kõige parem. Meil on suhteliselt suured salongid ja nende sisseseadmine on päris suur investeering,” ütles ta ja lisas, et kui veel Tallinna pood juurde ehitada, tuleb neil selle asukohta suure hoolega valida. Tallinnas on nad Pärnu maanteel samuti asukohas, kus on teised sisustuspoed ümberringi koos.

Konkurent Mööblimajale

Mööblimaja juht Raivo Eensalu ütles, et Kadaka tee kauplusest saab nende konkurent, kui need samamoodi Eesti ettevõtete toodangu kokku toovad. Eensalu hindas, et pole kindel, kas kõrgema hinnaklassiga pood vastu peab. “Meil on selliseid keskmisest kõrgema tasemega ehituspoode, mis on millegipärast uksed kinni pannud. Kui nad hindu ikka väga üles kruvivad, siis vaevalt küll, et nad nii väga konkurentsi pakuvad. Kui nad on normaalsed, siis miks mitte. ­Inimestel on ühest kohast parem saada kõike.”

Eensalu märkis aga, et mööblipoode on juba nii palju, et konkurentsi jagub niikuinii. Siiski tõdes ta, et kliente neile jagub. “Meil on väike müügikasv ja erilist buumi ei ole, aga peab rahul olema.”